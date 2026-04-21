Así está la clasificación de LaLiga: el Real Madrid gana entre pitos y espera un tropiezo del Barça

LaLiga EA Sports comienza a adentrarse en su fase más emocionante. Con la jornada 33 en marcha, algunos de los equipos que han salido a escena han dado un paso firme en sus respectivos objetivos, ya sea por sumar de tres en sus partidos o por la combinación de resultados de sus rivales.

El gran protagonista de los partidos del martes fue el Real Madrid, que con su victoria frente al Deportivo Alavés estrecha el cerco respecto al FC Barcelona. Los goles de Mbappé y Vinicius permiten a los blancos mantenerse en la carrera por el título liguero, aunque todo lo que no sea un tropiezo de su gran rival dificultará enórmemente su objetivo.

Si el Barça consigue sumar de tres este miércoles frente al Celta de Vigo, la diferencia entre ambos conjuntos volverá a ser de 9 puntos a falta de 18 por disputarse. En este sentido, el clásico del próximo domingo 10 de mayo cobra aún más emoción, ya que podría terminar de encumbrar a los azulgranas como campeones.

Lamine y Ferran celebran un gol con el Barça / Valentí Enrich

También ha habido mucho movimiento en la zona baja de la clasificación, aunque de momento los puestos de descenso se mantienen inmutables. El Mallorca saca más rédito del esperado a su empate frente al Valencia, ya que la derrota del Deportivo Alavés le permite superar a los 'babazorros' en la clasificación.

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La clasificación de LaLiga durante la jornada 33

Cada jornada puedes consultar en SPORT como está la clasificación de LaLiga EA Sports en directo con los equipos provisionalmente clasificados para Champions, Europa y Conference League, además de aquellos que ocupan los puestos de descenso.