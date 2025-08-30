Así está la clasificación de LaLiga después del Real Madrid - Mallorca

El Real Madrid mantiene su racha victoriosa en esta nueva LaLiga EA Sports 2025-2026 tras imponerse al Mallorca (2-1). Aunque empezaron perdiendo, los blancos no fallaron y son líderes tras sumar los 9 puntos disputados.

Lo mismo pueden conseguir otros tres equipos si no fallan en sus partidos del domingo: Athletic, Villarreal y FC Barcelona, que juegan todos a domicilio. Los leones ante el Betis, los de La Plana en Vigo y el Barça contra el Rayo, a las 21:30 horas.

En el Santiago Bernabéu, a la salida de un córner, Muriqi firmó el 0-1 en el minuto 18. Pero el Madrid le dio la vuelta al encuentro antes del descanso en 63 segundos de inspiración, los que pasaron desde el empate de Guler al 2-1 de Vinicius.

No se movió más el marcador y, como ya sucedió en el estreno ante Osasuna, los de Xabi Alonso vencieron en casa por la mínima. Acabó sufriendo el equipo local tras ver como durante el encuentro le anularon tres goles.

Al triunfo del equipo madridista debe responder el Barça en el último partido de la jornada en Vallecas, justo antes del parón liguero por selecciones. La baja de Gavi es el principal contratiempo para Hansi Flick para medirse a un Rayo que siempre pone en apuros a los culés.

Por lo que respecta al resto del fin de semana liguero sigue sorprendiendo de manera negativa el arranque de temporada del Atlético que sigue sin ganar. Este sábado empató en el campo del Alavés (1-1) y es 15º con solo 2 puntos, ya a 7 del Madrid.

Último entrenamiento del Barça ante su enfrentamiento contra el Rayo / EFE

