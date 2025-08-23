Así está la clasificación de LaLiga después del Levante - FC Barcelona

Empezó con sorpresas la jornada 2 de LaLiga EA Sports 2025-2026, con el empate del Atlético de Madrid en casa con el Elche (1-1) y con la clara victoria parcial, por 2-0, del Levante sobre el FC Barcelona en el descanso del choque en el Ciutat de Valencia.

Pero el actual campeón reaccionó y, como ya hizo en varias ocasiones la temporada pasada, le dió la vuelta al encuentro. A los goles locales de Iván Romero y Morales, de penalti, respondieron en los primeros minutos de la segunda mitad Pedri y Ferran.

En el descuento llegó el tanto del triunfo culé tras un centro lateral de Lamine Yamal que remató el granota Unai Elgezabal en su propia portería. El Barça se llevó el partido (2-3), completando su segunda victoria en otras tantas jornadas.

En el partido del Metropolitano, el Atleti se dejó sorprender por un atrevido Elche que mereció el punto conseguido. El tanto local fue Sorloth y el empate ilicitano lo firmó Rafa Mir con lo que el conjunto de Simeone aún no ha ganado en la presente liga, con solo un punto logrado de 6 disputados.

El domingo por la noche, el Real Madrid también se enfrenta a un recién ascendido, como Barça y Atleti. Los blancos visitan al Real Oviedo en busca del segundo triunfo, aunque visto lo que han sufrido los otros aspirantes al campeonato, no deberán confiarse

En la segunda posición se encuentra ahora el Betis, tras su victoria del viernes ante el Alavés (1-0). Giovanni Lo Celso anotó el único gol del encuentro que sitúa a los de Pellegrini con 4 puntos.

Además, aún restan por jugar varios equipos que ganaron en la jornada inicial y que podrían acabar el fin de semana con pleno de puntos, 6 de 6, además del Real Madrid. Son Athletic, Espanyol, Rayo Vallecano, Getafe y Villarreal.

