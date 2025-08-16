Suscripción

Así está la clasificación de LaLiga después del RCD Mallorca - FC Barcelona

El Barça no tuvo problemas para vencer en Son Moix y comienza la temporada como la acabó, ocupando el liderato

Los máximos rivales del campeón serán el Madrid, que recibe el martes a Osasuna, y el Atleti, que debuta en Cornellà

Fermín López ante Morlanes del Mallorca en el encuentro en Son Moix / Dani BARBEITO / Sport

Nino Vàzquez

Arrancó LaLiga EA Sports 2025-2026 en la que el FC Barcelona defiende su corona de campeón, tras obtener la temporada pasada su 28º título liguero. Los culés empezaron con buen pie el nuevo campeonato, con una goleada en el campo del RCD Mallorca (0-3) que le convierte en el primer líder con 3 puntos.

El partido en Son Moix se decidió en la primera parte en la que llegaron las dianas de Raphinha y Ferran y las expulsiones locales de Morlanes y Muriqi, que convirtieron el resto del encuentro en un mero trámite. El tanto definitivo lo firmó Lamine Yamal en el descuento con un gran zurdazo.

Polémico y surrealista gol del Barça en Son Moix con un jugador del Mallorca caído

Tras tres partidos disputados en esta jornada inicial, hay tres equipos con 3 puntos. Por detrás del Barça, primero por su mejor diferencia de goles, se encuentran Rayo Vallecano y Villarreal.

Los franjirojos soprendieron ganando a domicilio al Girona (1-3) en el estreno liguero, mientras que el conjunto de Marcelino se deshizo del Oviedo (2-0) delante de su afición. De Frutos, Álvaro García e Isi fueron los goleadores rayistas; Eyong y Gueye, los del 'submarino'.

Gazzaniga revive los fantasmas del pasado y hunde al Girona

Aún no se han estrenado en esta nueva liga los dos principales rivales del conjunto de Flick en la lucha por el título, que serán, un año más, el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Lo harán primero los colchoneros que visitan al Espanyol en la noche del domingo (21:30 horas). Por su parte, el cuadro madridista, ahora con Xabi Alonso en el banquillo, empezará la temporada en el Santiago Bernabéu, donde se enfrentará a Osasuna el martes a partir de las 21:00 horas.

El Real Madrid sigue los preparativos para el inicio liguero ante Osasuna

Puedes consultar las estadísticas completas de LaLiga a través del siguiente enlace pudiendo ver aspectos clave como los máximos goleadores, la clasificación del Zamora y el listado de tarjetas rojas o amarillas entre otras muchas cosas.

Tabla de clasificación completa

Equipos Partidos jugados Puntos
1.FC Barcelona 1 3
2.Rayo Vallecano 1 3
3.Villarreal 1 3
... ... ...
18.Oviedo 1 0
19.Girona 1 0
20.Mallorca 1 0

