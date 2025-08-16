Así está la clasificación de LaLiga después del RCD Mallorca - FC Barcelona

Arrancó LaLiga EA Sports 2025-2026 en la que el FC Barcelona defiende su corona de campeón, tras obtener la temporada pasada su 28º título liguero. Los culés empezaron con buen pie el nuevo campeonato, con una goleada en el campo del RCD Mallorca (0-3) que le convierte en el primer líder con 3 puntos.

El partido en Son Moix se decidió en la primera parte en la que llegaron las dianas de Raphinha y Ferran y las expulsiones locales de Morlanes y Muriqi, que convirtieron el resto del encuentro en un mero trámite. El tanto definitivo lo firmó Lamine Yamal en el descuento con un gran zurdazo.

Tras tres partidos disputados en esta jornada inicial, hay tres equipos con 3 puntos. Por detrás del Barça, primero por su mejor diferencia de goles, se encuentran Rayo Vallecano y Villarreal.

Los franjirojos soprendieron ganando a domicilio al Girona (1-3) en el estreno liguero, mientras que el conjunto de Marcelino se deshizo del Oviedo (2-0) delante de su afición. De Frutos, Álvaro García e Isi fueron los goleadores rayistas; Eyong y Gueye, los del 'submarino'.

Aún no se han estrenado en esta nueva liga los dos principales rivales del conjunto de Flick en la lucha por el título, que serán, un año más, el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Lo harán primero los colchoneros que visitan al Espanyol en la noche del domingo (21:30 horas). Por su parte, el cuadro madridista, ahora con Xabi Alonso en el banquillo, empezará la temporada en el Santiago Bernabéu, donde se enfrentará a Osasuna el martes a partir de las 21:00 horas.

