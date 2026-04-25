Así está la clasificación de LaLiga: el Barcelona tiene medio título en el bolsillo; el Sevilla, en descenso

LaLiga EA Sports entra de lleno en la recta final de la competición. La lucha por el título liguero está prácticamente sentenciada a favor del FC Barcelona, aunque todavía queda mucha tela por cortar en el resto de posiciones, especialmente en lo que a la parte baja de la clasificación se refiere.

La victoria de los azulgranas este sábado contra el Getafe de Bordalás amplió a nueve la distancia del equipo de Hansi Flick con el Real Madrid, que empató el viernes contra el Real Betis. El conjunto de Álvaro Arbeloa claudicó de su intentó de recortar puntos con el FC Barcelona y los azulgranas lo aprovecharon y ampliaron su renta al frente del liderato.

Más igualada está la lucha por entrar a Europa. Getafe, Celta, Real Sociedad, Athletic y Osasuna se disputarán la sexta y séptima plaza del campeonato, mientras que la cuarta y la quinta parecen decantadas para Atlético de Madrid y Real Betis, respectivamente.

La clasificación de LaLiga durante la jornada 32

En la parte baja de la clasificación es donde más emoción hay. El Sevilla está actualmente en zona de descenso y dormirá en la parte roja hasta su partido de este domingo. No es el único equipo en peligro, pues del undécimo clasificado al decimoctavo -el primero que caería a segunda- solamente existen cuatro puntos. Emoción hasta el final en LaLiga EA Sports, donde cada punto cuenta de ahora en adelante.

Cada jornada puedes consultar en SPORT como está la clasificación de LaLiga EA Sports en directo con los equipos provisionalmente clasificados para Champions, Europa y Conference League, además de aquellos que ocupan los puestos de descenso.