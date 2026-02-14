Los cinco jugadores de Segunda listos para debutar en Primera

LaLiga Hypermotion nunca decepciona. La Segunda División del fútbol español genera emoción temporada tras temporada por la igualdad que reina en las peleas por todos los objetivos, tanto por el ascenso directo como por el play-off o el descenso a Primera RFEF. El nivel que atesora la segunda categoría del panorama nacional permite incluso convertirla en el escaparate perfecto para aquellos futbolistas que desean curtirse antes de dar el gran salto a la élite.

En ese sentido, son muchos los cracks que han destacado en las primeras 25 jornadas del campeonato, sobre todo en equipos como el Racing de Santander, el Castellón o el RC Deportivo. No en vano son los tres primeros clasificados a día de hoy. Muy conocidos son ya los Yeremay, Iñigo Vicente, Andrés Martín y compañía, jugadores de 'nivel Primera División' pero que decidieron seguir una temporada más en Segunda para ayudar a su equipo a lograr el ascenso.

Pero en esta ocasión queremos ir más allá y, con la ayuda del periodista Mario Jiménez en el programa de SPORT 'Moeve Fútbol Zone', rebuscar entre todas las plantillas de la categoría a aquellos cinco futbolistas no tan sonados pero que están más que capacitados y preparados para llegar a LaLiga EA Sports la próxima temporada. De hecho, es más que probable que la mayoría de los siguientes nombres aparezcan ya el curso que viene en los vestuarios de Primera.

Cinco cracks de LaLiga Hypermotion

Federico Bonini (UD Almería)

El primer nombre de esta lista es el de Federico Bonini. El central italiano está brillando esta temporada en una UD Almería candidata un año más al ascenso directo. A sus 24 años, ha alcanzado ya una madurez competitiva hasta asentarse en el once titular de Joan Francesc Ferrer 'Rubi'. Zurdo, con buen pie, ha disputado 19 partidos en lo que llevamos de curso, todos ellos como titular en el eje de la zaga junto al portugués Nélson Monte.

Federico Bonini, futbolista del Almería / UD ALMERÍA

"Es un jugador joven, que está creciendo mucho. Es un central zurdo con muy buena salida de balón y uno de los primeros atacantes siempre del Almería, porque inicia muy bien desde atrás", valora el periodista Mario Jiménez sobre un futbolista con uno de los perfiles más codiciados en el mercado futbolístico: los centrales zurdos. Ya brilló en la Serie B el año pasado, lo que llevó al cuado indálico a pagar 3 millones al Catanzaro por su fichaje, un precio que ya parece quedarse corto.

Bonini, además, ya sabe lo que es ver puerta en LaLiga Hypermotion, pues se estrenó como goleador ni más ni menos que en Riazor con un testarazo tras un córner en un encuentro que terminó en empate a uno: "Destacó mucho en Italia por su remate de cabeza, porque es un jugador que a balón parado era un gran peligro y la verdad es que su rendimiento en Almería está siendo muy bueno. Además ya ha superado una lesión importante y está siendo clave para que el equipo de Rubi esté arriba y esté peleando por el ascenso directo".

Miguel Ángel Atienza (Burgos CF)

De un central pasamos a un mediocentro al uso. Hablamos de Miguel Ángel Atienza, pieza que sostiene el engranaje del Burgos de Luis Miguel Ramis. Fijo en el doble pivote normalmente con Iván Morante como pareja de baile, el ex del Eibar encadena su cuarta temporada en El Plantío creciendo a pasos agigantados. Si bien no es una joven promesa, a sus 26 años ha demostrado que LaLiga Hypermotion se le queda corta.

Miguel Ángel Atienza, jugador del Burgos / BURGOS CF

De él destaca su posicionamiento, su inteligencia táctica y su juego sin balón: "Creo que es un jugador que también ha ido a más los últimos años. Lleva ya cuatro temporadas en el Burgos y está siendo de los mejores de la categoría en su zona, en el centro del campo. Un jugador que destaca mucho sin balón, pero que ya no es solo eso. También es un futbolista con mucha zancada, muy completo por su capacidad táctica y es un jugador que va muy bien por arriba".

Uno de los aspectos que podría permitirle dar el salto a Primera División es su contrato. Atienza finaliza en junio su vínculo con el Burgos y, en plena madurez futbolística, todavía le quedan muchos años para rendir al más alto nivel, por lo que no debemos descartar su marcha del conjunto blanquinegro en verano en caso de que los 'Hijos del Frío' no logren el ascenso. Además, no sería la primera vez que vemos a jugadores ya más maduros romperla en Primera División.

Gustavo Puerta (Racing de Santander)

Tampoco podía faltar en esta lista Gustavo Puerta. Si el Racing de Santander es líder de LaLiga Hypermotion no es solo gracias a Iñigo Vicente y a Andrés Martín. Todo es consecuencia de un gran trabajo colectivo que va desde Jokin Ezkieta en la portería hasta Asier Villalibre en la delantera. Y en la medular aparece el mediocentro colombiano.

Gustavo Puerta, mediocentro colombiano del Racing de Santander / RACING

Procedente del Bayer Leverkusen y tras jugador cedido el año pasado en el Hull City de la Championship, el centrocampista de 22 años aterrizó en El Sardinero en verano a cambio de 3,5 millones de euros. Cifra nada desdeñable para un club de la Segunda División española que podría culminar un negocio redondo. Una apuesta de futuro que se ha convertido en cuestión de meses en un futbolista de presente.

"Está siendo una cosa de locos, es uno de los mejores jugadores de la Liga. Y no solo hablamos de centrocampistas, sino en general", reflexionó Jiménez. "Su rendimiento en Santander" ha supuesto que su fichaje sea considerado "un buen desembolso" por un futbolista que "va a ser diferencial". En ese sentido, recuerda el periodista que el colombiano "ya está sonando para muchos equipos" y que "en este mercado invernal se ha llegado a hablar de que podían plantearse pagar su cláusula de 20 millones de euros".

Brian Cipenga (CD Castellón)

Que el Racing sea líder o que el Almería luche por el ascenso directo no es ninguna sorpresa. Pero que el Castellón sea segundo tras 25 jornadas disputadas es algo que muy pocos podían prever en LaLiga Hypermotion: "Está siendo una barbaridad cómo está jugando. Un equipo que va siempre hacia delante". Y ahí tiene gran parte de la culpa Brian Cipenga.

Brian Cipenga, jugador del Castellón / CD CASTELLÓN

Extremo zurdo de 27 años, el congoleño es uno de los jugadores más desequilibrantes de la categoría. De hecho, fue el gran protagonista de la última jornada, en la goleada del Castellón al Real Valladolid en Pucela: "Ha dejado esta semana, de hecho, uno de los goles de la temporada, una diagonal brutal que acaba con un golazo por toda la escuadra en el José Zorrilla".

Mario Jiménez lo define como "un extremo súper habilidoso, súper desequilibrante, de los que mola ver, siempre apetece verlo; es uno de esos jugadores por los que pagas una entrada, porque tiene un uno contra uno increíble". Casi nada.

Marcos Fernández (AD Ceuta FC/RCD Espanyol)

Y finalizamos el ránking con uno de los mejores delanteros de LaLiga Hypermotion. De hecho, es el único futbolista cedido de esta lista, pero sus actuaciones en el AD Ceuta FC bien merecen un hueco. Se trata de Marcos Fernández, jugador que pertenece al RCD Espanyol y que sueña con triunfar en el club blanquiazul, cuyo director deportivo Fran Garagarza le fichó en verano procedente del filial del Real Betis tras finalizar contrato.

"Ojalá que pueda terminar bien en el Ceuta y el Espanyol cuente conmigo; y poder compartir delantera con Roberto, para eso estoy aquí", dijo recientemente en una entrevista con 'El XI Ideal'. Y de momento va por buen camino. Tanto que incluso se rumoreó con que el club catalán pudiese romper su cesión en el mercado de invierno para repatriarle y darle la oportunidad en el primer equipo, que anda escaso de delanteros.

Marcos Fernández celebra un gol con el Ceuta / RRSS

Finalmente no hubo movimiento y Marcos Fernández se quedó en un Ceuta convertido en la gran revelación de la categoría, teniendo en cuenta que es décimo -con un partido menos- siendo un equipo recién ascendido. "Es de mis favoritos de la temporada y el favorito de muchos, más después del golazo de esta semana. Quizá no se habla tanto de él como de otros porque el Ceuta no es un equipo seguramente vistoso, a pesar de su gran rendimiento esta temporada. Está siendo una de las sorpresas de la Liga", valora Jiménez.

"Es uno de los futbolistas más interesantes de la categoría, viene creciendo muchísimo. Se hablaba de varios equipos interesados en ese pasado verano en la categoría, pero se lo llevó el Ceuta. Y es que está siendo un delantero completísimo. Lleva 7 goles (y una asistencia), que está muy bien. Pero la verdad es que creo que es un jugador... Si no es el mejor 9 de la categoría, creo que está muy cerca", concluye tajantemente.