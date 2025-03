'Los Chunguitos' le dan tono al derbi

Dos pancartas gigantes en los exteriores de las gradas de Fondo y Preferencia del Benito Villamarín han consagrado a 'Los Chunguitos' y a su 'Me quedo contigo' como banda sonora del derbi Betis-Sevilla del próximo domingo en el feudo bético y exorno principal del estadio verdiblanco del barrio de Heliópolis.

Primero fue en la tribuna de Fondo, la que mira a la avenida de La Palmera, a comienzos de esta semana cuando se desplegó un inmenso mural con el escudo de las trece barras y la leyenda 'Me quedo contigo' y, acto seguido, se colocó otro en Preferencia en la que se lee: 'si me das a elegir, ay amor...'.

Lejos ya los tiempos en los que en el vetusto Villamarín se oían los clásicos 'Arriba Betis campeón' de la Copa del Rey de 1977 o el 'Betis, Betis' con resonancias del 'England, England', estos cánticos del beticismo veterotestamentario ha ido dando paso a otros más recientes como el 'mucho Betis', 'te quiero Betis', 'Real Betis se llama mi amor', como Margarita; o el 'poco a poco me enamoré de ti'.

Unos tienen más fortuna que otros y van y vienen como las modas, pero el del grupo rumbero de Badajoz ha sido de los que más hondo ha calado en la afición bética.

No en balde, tiene algo más de cinco años de antigüedad desde que la grada de animación 'Gol Sur 1907' lo coreó por vez primera tras un gol de Borja Iglesias ante el Getafe y, desde entonces, lo ha hecho suyo la afición bética hasta el punto de que esta semana se ha convertido en el lema de un derbi.

No en balde, la rumba que los hermanos Salazar popularizaron en 1980 y que la cantante Rosalía versionó en la gala de los Goya de 2019, no deja de ser un canto a la incondicionalidad y, si bien se mira como debieron hacer los hinchas béticos, también de la elección de un equipo frente a otro de los dos de la ciudad.

'Si me das a elegir, entre tú y la riqueza, con esa grandeza, que lleva consigo, ay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir, entre tú y la gloria, para que hable la historia de mí por los siglos, ay amor, me quedo contigo', reza la letra que se ha popularizado entre el beticismo más nuevo y que ha aceptado el antiguo.

Cuenta también con el plácet de los propios Chunguitos, quienes informados en su día por el bético 'pata negra' José Manuel Soto se mostraron impresionados y agradecidos a la afición bética con un elocuente "olé".