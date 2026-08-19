LALIGA
Christantus Uche pasa por el quirófano con éxito tras su grave lesión de rodilla
El jugador del Getafe recibió una dura entrada de Christian Mawissa, futbolista del Mónaco, en un partido de pretemporada
EFE
El centrocampista nigeriano del Getafe Christantus Uche ha sido intervenido quirúrgicamente "con éxito" de la grave lesión de rodilla que sufrió en el partido frente al AS Mónaco, según informó el club español este miércoles.
Tras la operación, que tuvo lugar en Lyon (Francia), el club azulón anunció que el futbolista comenzará "un largo proceso de recuperación" y le trasladó todo su "ánimo y apoyo a Christantus en este proceso".
Previsiblemente, el jugador se perderá toda la temporada 2026-2027, según adelantó el propio club días atrás.
Uche cayó lesionado durante el amistoso de su equipo frente al Mónaco el pasado 6 de agosto. El futbolista recibió una entrada muy dura de Christian Mawissa en el minuto 78, por la que este que fue expulsado con roja directa.
El plantillazo provocó al nigeriano una grave lesión en la rodilla y tuvo que abandonar el campo en camilla.
El propio futbolista expresó hace unos días en sus redes sociales que afrontará esta nueva etapa "con fuerza, paciencia y determinación" para volver a jugar al fútbol.
"No voy a mentir: aceptar que estaré alejado de los terrenos de juego durante un tiempo es duro. El fútbol es mi pasión, mi trabajo y lo que más feliz me hace, y ahora toca afrontar un momento que no había imaginado. Esto es sólo un capítulo, no el final de la historia", explicó en una publicación.
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