La charla del Cholo Simeone desconecta al Atlético en San Mamés

Duro golpe para el Atlético de Madrid en San Mamés. Antes de debutar esta próxima semana en la Champions League en Anfield, el equipo del Cholo Simeone sufrió su primera derrota de la temporada de una manera bastante cruel.

En la Primera División, los errores se pagan. Las desconexiones, también. El Atlético salió al campo en la segunda parte distraído ante el Athletic, y San Mamés no perdonó. En menos de un minuto, Nico Williams, que ha recuperado su mejor versión y Robert Navarro, que se ha ganado a todos en Bilbao, dejaron 'KO' a un equipo que no supo reponerse después. Ni con la salida de Julián Álvarez, el único que lo intentó en la segunda mitad.

El partido, de hecho, empezó con el Atlético, que estrenaba equipación, mejor sobre el terreno de juego. Kang-in Lee tuvo la ocasión más clara de la primera parte en el minuto 2, mandando un balón al palo largo de Unai Simón.

Y tras más juego interior que ocasiones, otro zapatazo al palo de Pablo Barrios antes del descanso poco hacía presagiar lo que ocurriría en la segunda mitad.

Algo pasó en el vestuario colchonero en San Mamés. El Atlético salió totalmente mermado a la segunda mitad y lo acabó pagando de forma grave. Nico Williams no tardó en abrir el marcador tras un centro de su hermano Iñaki. El tanto llegó con suspense, y es que el VAR tuvo que revisar si el balón de Sancet salía por la línea de banda.

El segundo llegó menos de un minuto más tarde, antes de que el Atlético pudiera dar más de tres pases tras el saque inicial. El autor de éste fue Robert Navarro, también a pase de Iñaki. Las caras de los rojiblancos eran un poema. Especialmente, del capitán Oblak, que apenas tuvo trabajo en la primera parte y vio su portería perforada en dos ocasiones en menos de un minuto al inicio de la segunda.

La entrada de Julián Álvarez al campo activó al equipo del Cholo cuando entró en la hora de juego. De sus botas llegaron las acciones que podían dar esperanzas al conjunto rojiblanco, pero Unai Simón se encargó de no permitir aún un armisticio de su relación con la afición colchonera.

Terzic, por su parte, apostó por la posesión y pidió a los suyos que mantuvieran el balón el máximo de tiempo posible. Con la lesión de Yeray antes de la media parte, Aitor Paredes asumió el liderazgo de la defensa bilbaína y el equipo cambió piezas en las líneas para atrasar a los suyos y mantener por el control.

De hecho, funcionó e incluso tuvo resultados. Mediante una contra en el 89, el Athletic resolvió el partido con un disparo de Oihan Sancet en la frontal del área entrando desde segunda línea.

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Victoria importante y contundente para un Athletic que tiene mejor pinta que el de la pasada temporada. Figuras como Nico o Sancet son muy importantes y, si están bien, este equipo está engranado.