Cervezas, cromos, Inteligencia Artificial y fichajes imposibles en el cierre de mercado de LaLiga

Los cierres de mercado ya no son lo que eran. Hasta los 2000, lo normal era ver imágenes de directivos entrando en la sede de la Liga de Fútbol Profesional en Madrid, con carpetas en la mano a última hora de la noche. La inscripción telemática eliminó esta liturgia física, aunque el dramatismo, sea digital o analógico, se mantiene. Sobre todo, porque el cierra de mercado siempre trae consigo nombres que llegan o no, pero de los que dependen el futuro inmediato de los clubes.

En la Calle Torrelaguna 20, un centenar de medios se dieron cita para seguir las actualizaciones de una gran pantalla en la que fue cayendo el goteo de nombres. Sobre todo, antes de las 20:00 horas, cuando cerraron los otros mercados importantes de Europa. Antony, Carlos Soler, Lukebakio, Uche... Caras, sobre todo, de preocupación en los responsables de la información de equipos como el Getafe o el Sevilla. "Seguimos sin aparecer", repetían, insistiendo en el F5.

En el gran monitor que servía de orientación iban apareciendo billetes de viaje con los nombres de los jugadores que llegaban. Todo ello, mientras se acercaba un límite de mercado que se aderezaba con las cervezas de Mahou o el agua de Solán de Cobras, dos de los patrocinadores de LaLiga, que aprovechó el acto de cierre de mercado para ponerlos en valor. Activaciones como la de Moeve, a través de sus 'powerbanks'; o de cupones de Uber Eats, estuvieron presentes en el escenario.

Panini, pendiente de los nuevos cromos

También el estampado de las camisetas de Puma y Avery Dennison; o un coche de Volkswagen, acompañados de productos de Mondelez y cromos de Panini. El colaborador más pendiente del mercado de fichajes, porque tendrá que diseñar y editar los adhesivos que completen la colección que lanza desde hace 50 años. Se vieron cromos históricos, como el de Ronaldo en el Real Madrid, que cuentan historias de otra época, cuando los finales de mercado eran más intensos.

Por los pasillos de LaLiga caminan los fichajes imposibles. Aquellos que nunca se produjeron, otros causaron impacto. Se siguen recordando en la sede de una competición que defiende el techo de gasto para evitar, precisamente, los endeudamientos de antaño. Ya no hay portavoces de clubes llegando a las carreras a la sede de LaLiga, ahora, un portavoz creado con Inteligencia Artificial avisa de los plazos que quedan para el final de un mercado que se vive con tranquilidad.

Sin cenas en el reservado de un restaurante o llamadas de fijo a fijo, como las que hacían presidentes de otra época, tal que Lendoiro, Nuñez, Jesús Gil, Lopera, Caneda o Paco Roig. El flujo de actualizaciones subió al final de la noche, porque la dificultad para inscribir hace que el cronómetro vuelva a tener importancia. No tanto con grandes golpes de verano, sino con incorporaciones que permitan sobrellevar la temporada del mejor modo posible. Aunque la mayoría hubiera preferido no tener que esperar al inicio de curso y preferirían tomarse una cerveza, delegar en la IA su trabajo y soñar con otros fichajes imposibles.