Persecución de los ultras y de la violencia machista: así es el plan de LaLiga y el Gobierno contra la discriminación en los estadios

LaLiga ha presentado, en el marco del II Congreso de Emergencias en Estadios celebrado en el Metropolitano de Madrid, su nuevo protocolo-guía para prevenir situaciones de discriminación, acoso y conductas de carácter sexual en el fútbol profesional. Entre otras medidas, se instalarán puntos violetas en los estadios a partir de la próxima temporada, según anunció Javier Tebas.

Reforma de la Ley contra la violencia

El presidente de LaLiga estuvo acompañado por Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, que actuó como anfitrión, y por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Este último anunció que la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte está trabajando en la reforma de la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, vigente desde 2007, con el objetivo de reforzar la persecución de los grupos ultras y la seguridad en las inmediaciones de los estadios.

Condenados los ultras que colgaron el muñeco de Vinicius, aunque evitarán la cárcel / EFE

“Quiero ser muy claro: la protección del aficionado está por encima de todo. Defendemos una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia, ya sea sexual, de género o discriminatoria. No vamos a permitir que el odio, el insulto o la intimidación tengan cabida en el fútbol”, afirmó Grande-Marlaska en el marco del congreso, donde desveló que un grupo de trabajo está elaborando la reforma de la citada ley.

La modificación pone el acento en “la persecución de los grupos ultras y la seguridad de los espectáculos en las inmediaciones de los estadios”. Cabe recordar que la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte está integrada por el Ministerio del Interior, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el CSD, la Fiscalía General del Estado, LaLiga y la RFEF, entre otros actores. “El deporte debe ser, y seguirá siendo, un espacio de convivencia, respeto y disfrute”, reivindicó el ministro.

Este anuncio coincidió con la presentación del dispositivo especial que se desplegará para el amistoso entre Ecuador y Marruecos, que se disputará precisamente en el Metropolitano este viernes (21:15 horas). El operativo, diseñado por la Delegación del Gobierno en Madrid, estará formado por mil agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Municipal de Madrid, servicios de protección y emergencias, además de vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club.

En cuanto al protocolo presentado por LaLiga, constituye “el primer modelo integral de este tipo impulsado por una liga de fútbol profesional en Europa, y supone un paso adelante en la consolidación de entornos seguros, inclusivos y respetuosos en los estadios”, según defiende la competición. “No lo hacemos por obligación normativa. El protocolo pone orden y es fundamental; no es un parche y está al alcance de toda la competición de LaLiga, de todos los equipos y estadios”, argumentó Tebas.

El reto de seguridad del Mundial 2030

Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, agradeció a LaLiga la creación de este protocolo: “Es un paso importante para el fútbol porque debe vivirse en un ambiente de seguridad”. El club rojiblanco asegura trabajar en esa línea, al contar con “protocolos internos” para actuar ante posibles situaciones de violencia. “En días de partido en este estadio hay más de 70.000 personas, lo que dificulta la actuación; por eso es importante el paso adelante de LaLiga para facilitarla”, insistió Cerezo.

En lo que va de temporada se han decretado 80 partidos de fútbol y baloncesto de alto riesgo y se han formulado 1.330 propuestas de sanción Fernando Grande-Marlaska — Ministro de Interior

Finalmente, el ministro del Interior recordó que, en lo que va de temporada 2025/2026, se han declarado de alto riesgo “80 partidos de fútbol y baloncesto y se han formulado 1.330 propuestas de sanción”, en lo que supone un esfuerzo por parte del Gobierno para que “los aficionados se preocupen de disfrutar”. Cabe recordar que España es escenario habitual de grandes eventos deportivos, como la final de la Champions 2026/2027 que acogerá el Metropolitano, escenario de estos anuncios.

Aunque el gran reto operativo y organizativo llegará en 2030, con la organización conjunta del Mundial de selecciones junto a Marruecos y Portugal. “Tenemos una magnífica oportunidad para mostrar que somos una potencia mundial en la organización de eventos deportivos. Pocos países son capaces de responder con estas características y queremos seguir siendo una referencia. Tenemos una base sólida; se trata de seguir avanzando y hacerlo con determinación”, sentenció el ministro.