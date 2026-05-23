Celta de Vigo - Sevilla: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Celta de Vigo y Sevilla se enfrentan hoy sábado 23 de mayo en Balaídos en el partido de la Jornada 38 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Celta de Vigo - Sevilla y dónde ver el partido en España.

Así, pues, el combinado celtista ya ha asegurado su presencia en un torneo continental la próxima temporada, a falta de definir si será la Europa League o la Conference League el que auspiciará la presencia por segundo año consecutivo en Europa del equipo de Claudio Giráldez.

Actualmente, están en el sexto lugar y, por lo tanto, clasificados a la primera de las competencias mencionadas, pero solo tres puntos lo separan del Getafe. En este contexto, si el Celta pierde y los azulones ganan, se invertirían los puestos dentro de la tabla, de manera que los locales han de perseguir la suma de al menos un punto para asegurar su participación en el segundo torneo de clubes más importante de Europa.

Por su parte, y a pesar de haber sido recientemente derrotado por el Real Madrid, la configuración de resultados de la jornada pasada ha garantizado la salvación matemática del Sevilla, equipo que se mantendrá en la Primera División de cara a la próxima campaña.

A diferencia de otros clubes de mitad de tabla, sin embargo, los de Luis García Plaza ya no entran en la lucha por un puesto en las competencias continentales, de manera que esta última jornada solo será un trámite para los blanquirrojos de cara a culminar la temporada y empezar a trazar los planes para la venidera.

HORARIO DEL CELTA DE VIGO - SEVILLA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Celta de Vigo y Sevilla, correspondiente a la Jornada 38 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy sábado 23 de mayo a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL CELTA DE VIGO - SEVILLA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Celta de Vigo y Sevilla se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

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