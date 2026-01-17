LALIGA
Celta de Vigo - Rayo Vallecano: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports
Celta de Vigo y Rayo Vallecano se enfrentan este domingo 18 de enero en Balaídos en el partido de la Jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Celta de Vigo - Rayo Vallecano y dónde ver el partido en España.
En alusión a ello, el combinado dirigido por Marco Garcés llegará a la disputa luego de haber derrotado al Sevilla (1-0), derrotado al Valencia (4-1), empatado con el Oviedo (0-0) y derrotado al Athletic Club, por lo que se ubica en el séptimo lugar de la tabla con 29 puntos y +5 en el diferencial de goles.
Por su parte, los comandados por Íñigo Pérez registraron una victoria contra el Mallorca (2-1), un empate con el Getafe (1-1), una derrota ante el Elche (4-0) y un empate con el Betis (0-0), de manera que están en el puesto número 10 con 22 puntos y -6 en el diferencial de goles.
HORARIO DEL CELTA DE VIGO - RAYO VALLECANO DE LALIGA EA SPORTS
El partido entre Celta de Vigo y Rayo Vallecano, correspondiente a la Jornada 20 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 18 de enero a las 18:30 (CET) en España.
DÓNDE VER EL CELTA DE VIGO - RAYO VALLECANO DE LALIGA EA SPORTS
En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Celta de Vigo y Rayo Vallecano se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.
También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
