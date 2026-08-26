Celta de Vigo - Osasuna: horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports por TV, online y en directo

Celta de Vigo y Osasuna se enfrentan el jueves 27 de agosto en Balaídos en el partido de la recuperación de la Jornada 1 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Te contamos a qué hora es el Celta de Vigo - Osasuna y dónde ver el partido en España.

Así, pues, los dirigidos por Claudio Giráldez se presentan tras empatar con el Valencia durante su debut liguero, en un enfrentamiento durante el cual el equipo celeste controló el balón tanto en posiciones neutrales como ofensivas pero, últimamente, sin la capacidad de materializar una anotación.

Como resultado, el director técnico cree que el punto para cada club es justo, y está satisfecho tras la actuación. "Estoy contento con la sensación del equipo, con cómo hemos madurado el partido. Hemos tenido 20-25 minutos en la segunda parte de muy buen juego, pero a estas alturas de la temporada es difícil ser preciso, pero de las tres temporadas que llevo de inicio es el mejor inicio de liga. Hemos podido ganar, pero también perder”, resaltó.

Por su parte, el equipo de Luis Miguel Ramis se encontró con el mismo desenlace que los celtistas, extrayendo un empate de su recibimiento del Levante en casa que, considerando las ocasiones de gol que tuvieron y lo desatinado que fueron los granotes, se siente como un resultado menos deseable de lo esperado.

Esto se suma a las declaraciones que el de Tarragona compartió recientemente sobre el desprolijo inicio de temporada en lo que a las fechas se refiere, sobre todo porque les llevará a acumular tres partidos que desorndenarán mucho su planificación.

"No es el inicio de Liga deseado, que tú miras la clasificación y todo el mundo está en igualdad de condiciones. Yo no sé si estoy viendo la jornada dos, la uno, si es un partido aplazado… Que se regularice eso un poco será bueno para la competición y para todos", afirmó.

HORARIO DEL CELTA DE VIGO - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Celta de Vigo y Osasuna, correspondiente a la recuperación de la Jornada 1 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy jueves 27 de agosto a las 20:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL CELTA DE VIGO - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Celta de Vigo y Osasuna se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

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