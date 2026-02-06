Celta de Vigo - Osasuna: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Celta de Vigo y Osasuna se enfrentan hoy viernes 6 de febrero en Balaídos en el partido de la Jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Celta de Vigo - Osasuna y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Marco Garcés llegará a la disputa luego de haber empatado con el Getafe (0-0), perdido frente a la Real Sociedad (3-1), derrotado al Rayo Vallecano (3-0) y derrotado al Sevilla (1-0), por lo que se ubica en el séptimo lugar de la tabla con 33 puntos y +6 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Alessio Lisci registraron un empate con el Villarreal (2-2), una victoria sobre el Rayo Vallecano (3-1), una victoria sobre el Oviedo (3-2) y una derrota frente al Girona (1-0), de manera que están en el puesto número 9 con 26 puntos y -1 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL CELTA DE VIGO - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Celta de Vigo y Osasuna, correspondiente a la Jornada 23 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy viernes 6 de febrero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL CELTA DE VIGO - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Celta de Vigo y Osasuna se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

Noticias relacionadas

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.