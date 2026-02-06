Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LALIGA

Celta de Vigo - Osasuna: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

A qué hora y dónde ver el Celta de Vigo - Osasuna de LaLiga EA Sports

Borja Iglesias, esta temporada con el Celta

Borja Iglesias, esta temporada con el Celta / @BorjaIglesias9

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Celta de Vigo y Osasuna se enfrentan hoy viernes 6 de febrero en Balaídos en el partido de la Jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Celta de Vigo - Osasuna y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Marco Garcés llegará a la disputa luego de haber empatado con el Getafe (0-0), perdido frente a la Real Sociedad (3-1), derrotado al Rayo Vallecano (3-0) y derrotado al Sevilla (1-0), por lo que se ubica en el séptimo lugar de la tabla con 33 puntos y +6 en el diferencial de goles.

El Celta sale «fortalecido del mercado de invierno»

El Celta sale «fortalecido del mercado de invierno»

Por su parte, los comandados por Alessio Lisci registraron un empate con el Villarreal (2-2), una victoria sobre el Rayo Vallecano (3-1), una victoria sobre el Oviedo (3-2) y una derrota frente al Girona (1-0), de manera que están en el puesto número 9 con 26 puntos y -1 en el diferencial de goles.

HORARIO DEL CELTA DE VIGO - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Celta de Vigo y Osasuna, correspondiente a la Jornada 23 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy viernes 6 de febrero a las 21:00 (CET) en España.

DÓNDE VER EL CELTA DE VIGO - OSASUNA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Celta de Vigo y Osasuna se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

