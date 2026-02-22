Celta de Vigo - Mallorca: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Celta de Vigo y Mallorca se enfrentan hoy domingo 22 de febrero en Balaídos en el partido de la Jornada 25 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Celta de Vigo - Mallorca y dónde ver el partido en España.

En este sentido, los celtistas volverán a disputar un partido en casa con la esperanza de revertir la mala racha, siendo que en su propio estadio fue que ganaron la última vez un partido de LaLiga, el 18 de enero ante el Rayo Vallecano. Desde entonces, los dirigidos por Marco Garcés han empatado con el Getafe y el Espanyol y perdido contra la Real Sociedad y el Osasuna, haciéndoles perder su estadía entre los puestos de clasificación a torneos europeos.

Ahora bien, a pesar de que el Celta llega en una racha de capa caída, los bermellones experimentan una coyuntura aún peor, pues se encuentran en la zona de descenso luego de ser derrotados tanto por el Betis como por el Barcelona.

Por lo tanto, considerando que el Mallorca no derrota a los celestes desde 2023, parece que la situación deplorable del combinado de Jagoba Arrasate se pronunciará aún más.

HORARIO DEL CELTA DE VIGO - MALLORCA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Celta de Vigo y Mallorca, correspondiente a la Jornada 25 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 22 de febrero a las 18:30 (CET) en España.

DÓNDE VER EL CELTA DE VIGO - MALLORCA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Celta de Vigo y Mallorca se podrá ver en directo y online a través de DAZN.

