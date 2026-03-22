Celta de Vigo - Deportivo Alavés: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Celta de Vigo y Deportivo Alavés se enfrentan hoy domingo 22 de marzo en Balaídos en el partido de la Jornada 29 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Celta de Vigo - Deportivo Alavés y dónde ver el partido en España.

En este sentido, el conjunto de Marco Garcés continúa aferrado al puesto de Conference League, incluso a pesar de los recientes reveses de empatar con el Betis y perder ante el Real Madrid, ya que sigue por encima de la Real Sociedad por tres puntos y por debajo de los propios verdiblancos por los mismos tres puntos.

Asimismo, los celtistas han ganado las dos últimas veces que se han enfrentado a los alavesistas, quienes contrariamente solo han sido capaces de imponerse en un duelo directo de los 10 más recientes y tienen todos los argumentos para profundizar en esa diferenciación positiva todavía más.

Por otra parte, el Deportivo Alavés no solo tiene la desventaja de su historial conjunto con el Celta de Vigo, sino que lleva tres fechas seguidas sin ganar de visitante. Esto ha ayudado a que se encuentren en las cercanías de la zona de desceso, pues solo dos puntos los separan de los puestos rojos detentados por el Elche, el Levante y el Oviedo.

De igual forma, el Alavés no ha logrado dejar su portería a cero en sus últimos 12 partidos de liga como visitante, disminuyendo aún más sus posibilidades de salir avantes de su visita a Balaídos. "Me gusta lo que veo, aunque ahora es doloroso, pero seguro que a final de temporada este punto nos valdrá de mucho. Tenemos menos puntos de los que merecemos, aunque compitiendo así llegarán", por su parte remarcó el entrenador Quique Sánchez Flores.

HORARIO DEL CELTA DE VIGO - DEPORTIVO ALAVÉS DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Celta de Vigo y Deportivo Alavés, correspondiente a la Jornada 29 de LaLiga EA Sports, se disputa hoy domingo 22 de marzo a las 16:15 (CET) en España.

DÓNDE VER EL CELTA DE VIGO - DEPORTIVO ALAVÉS DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Celta de Vigo y Deportivo Alavés se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

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