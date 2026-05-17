El Celta sella la plaza europea en la despedida de Valverde de San Mamés

El Celta selló el billete europeo para la próxima temporada tras empatar a un gol frente al Athletic Club en el último partido del curso en San Mamés que fue, además, el de la despedida de 'La Catedral' del técnico Ernesto Valverde.

El gol de Ilaix Moriba en los primeros compases del encuentro nivelado tras el descanso por el de Iñaki Williams firmó un empate que sirve al equipo vigués para repetir presencia en Europa y deja a los rojiblancos sin ninguna opción de lograr ese objetivo a falta de una jornada.

El partido arrancó instantes después del emotivo homenaje de despedida de San Mamés de Valverde e Iñigo Lekue y apenas se habían acomodado los aficionados en sus asientos cuando el Celta propinó un golpe.

Ilaix Moriba robó la pelota en campo rival a Mikel Jauregizar, sin tensión y sorprendido por la presión del centrocampista del equipo vigués, y lanzó una contra letal sobre la llegada de Williot por la banda derecha. El sueco ganó por velocidad a Yeray y con un disparo cruzado clavó la pelota en la portería de Unai Simón.

Un duro golpe para un Athletic conjurado en dar una última alegría a sus aficionados, pero que adoleció de juego y recursos, algo habitual a lo largo de todo e curso liguero, para poner en aprietos a los de Claudio Giráldez.

Ordenado y peligroso en las contras el Celta apenas pasó apuros en el ficticio dominio local que se tradujo en un pobre bagaje sobre la portería de Radu. En el 21 un cabezazo de Unai Gómez a centro de Gorosabel, muy centrado y despejado a córner por el meta rumano, fue la llegada más peligrosa de los bilbaínos.

Un disparo al lateral de Berenguer (m.33) y un tiro desde la frontal, blando y centrado, de Jauregizar ya en descuento, apenas fueron reseñables en una primera mitad que ofreció muy poco.

Valverde buscó una reacción dando entrada a Navarro en lugar de Unai Gómez y el Athletic encontró pronto su premio. Una excelente triangulación iniciada con un gran pase de Ruiz de Galarreta para Yuri acabó con el gol de Iñaki Williams que puso el 1-1.

El tanto animó a la grada y al equipo rojiblanca que dos minutos más tarde en una jugada calcada a la del gol con los mismos protagonistas pudo haberle dado la vuelta al partido, pero en esta ocasión el remate se le fue desviado al capitán.

Un bonito disparo desde la media luna de un enchufado Iñaki que se fue alto por poco fue el último chispazo de esa inercia positiva del gol. El Celta aguantó el sofocón y con la salida de Aspas y Pablo Durán cogió algo de aire para frenar al Athletic unos metros más arriba.

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Los de Valverde perdieron chispa, aunque se volcaron sobre el área celeste y mantuvieron la incertidumbre prácticamente hasta el pitido final. Un disparo de Iñaki, que tocó en Alonso y casi sorprende a Radu, y un tiro también lejano de Serrnao en el descuento fue lo más inquietante para el equipo de Giráldez antes de celebrar sobre el césped de San Mamés su nueva clasificación europea.