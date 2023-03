Celta-Rayo, batalla por la posesión

El Celta llega en buena línea ya que solo ha perdido uno de sus últimos seis partidos ligueros El Rayo en cambio, acumula cuatro partidos sin ganar

Celta de Vigo y Rayo Vallecano miden sus rachas opuestas en Balaídos, donde buscarán un triunfo para seguir acercándose a su objetivo, en el caso de los celestes mantenerse en la élite y el equipo madrileño soñar con volver a una competición europea tras encarrilar la permanencia.

El equipo gallego únicamente ha perdido uno de sus últimos seis partidos ligueros, ante el Atlético de Madrid en Balaídos, y afronta con moral esta nueva jornada.

El partido es muy importante para el Celta, que sigue amenazado por el descenso pese a su reacción desde la llegada del técnico portugués Carlos Carvalhal, aunque el despertar de los equipos de la zona baja le han impedido coger algo más de aire en la tabla.

En el Celta no quieren hacer cuentas de cuántos puntos necesitarán para sellar su permanencia. Su única obsesión es ganar al Rayo, que tiene cuentas pendientes con los celestes, a los que no ha hecho ningún gol desde su último ascenso a Primera.

Carvalhal tendrá que retocar, de nuevo, su línea defensiva, ya que a la baja del lesionado Óscar Mingueza se une la del capitán Hugo Mallo, que cumplirá ciclo de tarjetas amarillas tras ser amonestado en El Sadar. Todo apunta a que Kevin Vázquez será el elegido para actuar en el lateral derecho.

No será el único cambio en el once celeste. El técnico luso medita devolver al once al argentino Franco Cervi tras sus buenos minutos ante el Osasuna, y repetir con Seferovic como compañero de Aspas en ataque. En ese caso, el noruego Larsen volvería al banquillo.

Enfrente está el equipo madrileño, que afronta el duelo tras cuatro partidos sin ganar en los que solo ha sumado tres puntos de doce posibles pero que aún así le mantienen en la pelea por la zona europea.

Los dos últimos partidos frente al Cádiz y Athletic Club de Bilbao además se saldaron sin goles a favor, un aspecto a mejorar para volver a la senda del triunfo. Para ello, Andoni Iraola debe buscar la fórmula de optimizar su ataque y hasta el último momento no decidirá si apuesta por un único punta o si opta por salir con dos juntos, que en ese caso serían Raúl De Tomás y Sergio Camello juntos.

La mejor noticia para el técnico vasco es que recupera a Alejandro Catena, que cumplió un partido de sanción la pasada jornada. El madrileño volverá al centro de la zaga para formar de inicio con el francés Florian Lejeune, en sustitución del ghanés Abdul Mumin, que la pasada semana tuvo su oportunidad.

Alineaciones probables

Celta de Vigo: Iván Villar; Kevin Vázquez, Aidoo, Unai Núñez, Javi Galán; Carles Pérez, Beltrán, Gabri Veiga, De la Torre; Aspas y Seferovic.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Catena, Lejeune, Fran García; Isi, Valentín, Comesaña, Álvaro; Trejo; Camello.

Árbitro: Pulido Santana (comité canario).

Estadio: Balaídos.

Hora: 18:30H.