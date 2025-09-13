Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

LALIGA

Celta - Girona: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

A qué hora y dónde ver el Celta - Girona de LaLiga EA Sports

El Celta de Vigo aún no logra sumar su primera victoria de la temporada

El Celta de Vigo aún no logra sumar su primera victoria de la temporada / RC Celta

Ronald Goncalves

Ronald Goncalves

Celta de Vigo y Girona se enfrentan este domingo 14 de septiembre en Balaídos en el partido de la Jornada 4 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Celta de Vigo - Girona y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Claudio Giráldez llegará a la disputa luego de haber empatado con el Villarreal (1-1), empatado con el Betis (1-1) empatado con el Mallorca (1-1) y perdido ante el Getafe (2-0), por lo que se ubica en el decimocuarto lugar de la tabla con 3 puntos y -2 en el diferencial de goles.

El mismo Celta contra «otro» Girona

El mismo Celta contra «otro» Girona

Por su parte, los comandados por Míchel Sánchez registraron una derrota contra el Sevilla (2-0), una derrota contra el Villarreal (5-0) y una derrota contra el Rayo Vallecano (3-1), de manera que están en el puesto número 20 con 0 puntos y -9 en el diferencial de goles.

Asimismo, cabe destacar que ambos conjuntos llegan con resultados muy similares, pues cada uno aúna dos victorias y tres empates en sus últimos enfrentamientos, aunque con rendimientos diferentes en lo que a la actual campaña se refiere.

De igual forma, el Celta de Vigo se prepara para enfrentarse al Rayo Vallecano, al Elche, al Atlético de Madrid y la Real Sociedad en las próximas fechas de la liga, mientras que el Girona se topará con el Levante, el Athletic Club, el Espanyol y el Valencia.

HORARIO DEL CELTA DE VIGO - GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Celta de Vigo y Girona, correspondiente a la Jornada 4 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 14 de septiembre a las 14:00 (CET) en España.

DÓNDE VER CELTA DE VIGO - GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Celta de Vigo y Girona se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas