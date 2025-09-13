Celta - Girona: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

Celta de Vigo y Girona se enfrentan este domingo 14 de septiembre en Balaídos en el partido de la Jornada 4 de LaLiga EA Sports 2025-2026. Te contamos a qué hora es el Celta de Vigo - Girona y dónde ver el partido en España.

En alusión a ello, el combinado dirigido por Claudio Giráldez llegará a la disputa luego de haber empatado con el Villarreal (1-1), empatado con el Betis (1-1) empatado con el Mallorca (1-1) y perdido ante el Getafe (2-0), por lo que se ubica en el decimocuarto lugar de la tabla con 3 puntos y -2 en el diferencial de goles.

Por su parte, los comandados por Míchel Sánchez registraron una derrota contra el Sevilla (2-0), una derrota contra el Villarreal (5-0) y una derrota contra el Rayo Vallecano (3-1), de manera que están en el puesto número 20 con 0 puntos y -9 en el diferencial de goles.

Asimismo, cabe destacar que ambos conjuntos llegan con resultados muy similares, pues cada uno aúna dos victorias y tres empates en sus últimos enfrentamientos, aunque con rendimientos diferentes en lo que a la actual campaña se refiere.

De igual forma, el Celta de Vigo se prepara para enfrentarse al Rayo Vallecano, al Elche, al Atlético de Madrid y la Real Sociedad en las próximas fechas de la liga, mientras que el Girona se topará con el Levante, el Athletic Club, el Espanyol y el Valencia.

HORARIO DEL CELTA DE VIGO - GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

El partido entre Celta de Vigo y Girona, correspondiente a la Jornada 4 de LaLiga EA Sports, se disputa este domingo 14 de septiembre a las 14:00 (CET) en España.

DÓNDE VER CELTA DE VIGO - GIRONA DE LALIGA EA SPORTS

En España, el partido de LaLiga EA Sports entre Celta de Vigo y Girona se podrá ver en directo y online a través de Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la jornada de LaLiga EA Sports a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.