El Celta apuesta por una promesa noruega

El extremo noruego Jones El-Abdellaoui se convirtió este miércoles en el primer refuerzo invernal del RC Celta, al que llega procedente del procedente del Vålerenga y con el que firma un contrato hasta junio de 2029.

Internacional con todas las categorías inferiores de Noruega, el nuevo futbolista celeste disputó 26 partidos en la OBOS-ligaen con el Vålerenga, en los que ha marcado 13 goles y ha repartido 4 asistencias.

Pendiente de la pertinente revisión médica, Jones El-Abdellaoui, de 18 años, llega al Celta para alternar el equipo dirigido por Claudio Giráldez con el filial, que milita en Primera Federación.

STRAND LARSEN LE AYUDÓ

“Desde el primer momento fue una elección fácil para mí porque creo es lo mejor para mi futuro. Primero nos reunimos con Marco y luego con Claudio”, declaró el exfutbolista del Vålerenga, quien confesó que “no” conocía mucho del club vigués aunque su compatriota Jorgen Strand Larsen (Wolverhampton) le ayudó “a decidirse” por venir a Vigo.

“Me dijo que es una ciudad muy bonita, un buen lugar para desarrollarse. Es una ciudad muy fácil, sin demasiado caos, y eso me ayudará a centrarme en el fútbol. También me dio algunas referencias de donde vivir, algo que creo que me puede ayudar en mi adaptación”, explicó.

Jones reveló que el argentino Leo Messi es su futbolista “preferido”, y a nivel personal se definió como un jugador que puede actuar “en cualquiera” de las posiciones de ataque aunque donde “más cómodo” se siente es “en la banda derecha”.

“No vengo al Celta pensando que voy a jugar todos los minutos en Liga, mi objetivo es ir dando pasitos para seguir creciendo poco a poco. Por eso, jugar con el filial me puede venir bien”, manifestó el joven jugador.