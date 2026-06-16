Caso Rafa Mir, ¿y ahora qué? Los próximos pasos judiciales y las decisiones de Sevilla y Elche

El caso Rafa Mir ha entrado en la fase decisiva. Terminado el juicio oral, la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a Mir a 8 años y medio de prisión por un delito de agresión sexual y otro de lesiones, tal y como ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 3 de septiembre de 2024, cuando el futbolista propiedad del Sevilla FC estaba cedido en el Valencia CF. La sentencia, que fue notificada el lunes a todas las partes y que no es firme, establece una indemnización de 64.000 euros a favor de la víctima del primer condenado.

¿Qué hará la defensa de Rafa Mir?

A partir de aquí, ¿cuáles deben ser los pasos a seguir por todas las partes? En el caso de la defensa de Rafa Mir, lo primero que hagan será pedir una aclaración de sentencia. Es un trámite judicial mediante el cual el mismo tribunal que dictó la resolución corrige errores materiales, aritméticos, omisiones o conceptos menos claros en su escrito. Su único propósito es hacer que la sentencia sea clara y ejecutable, sin modificar el fondo o el sentido de la decisión, pero además implica ganar tiempo en el proceso. Ahí se pueden pedir y corregir errores materiales o de copia, equivocaciones en nombres, fechas o números de identificación; conceptos oscuros o contradictorios, como palabras o frases confusas en la parte resolutiva u omisiones, si el juez olvidó pronunciarse sobre alguno de los puntos específicos que se discutieron en el juicio.

En cuanto a Rafa Mir, la aclaración es para que rectifiquen el error material consistente en que dicen que el recurso que cabe es casación ante el Supremo, pero es un error; porque cabe recurso apelación al Tribunal Superior de Justicia desde el año 2015.

El segundo procedimiento, una vez recibida la aclaración de la sentencia, será presentar el recurso de apelación, que lo hará ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Para ello será fundamental el tiempo ganado gracias al anterior trámite. El recurso parece que irá orientado hacia el relato de la policía. Según explica 'El Desmarque', la defensa no entiende que hayan omitido el relato de la policía por darle más valor al de las víctimas.

La posición de Sevilla y Elche

A nivel deportivo, hay 2 clubes directamente saplicados por todo este caso: Sevilla CF y Elche CF. El primero es la entidad propietaria del jugador, al que todavía le resta un año de contrato en Nervión. Tras conocerse la condena, el club hispalense emitió un comunicado en el que manifestó "su máximo respeto por los procedimientos judiciales" y expresó "su más firme y rotunda condena ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual. Estas conductas no tienen cabida en nuestra sociedad ni en los valores que promueve el deporte".

Rafa Mir tiene pocos amigos en Sevilla y el club quiere aprovechar esta situación para liberar su contrato y aliviar la masa salarial de la plantilla. De hecho, los juristas estudian todos los escenarios y no descartan un despido disciplinario, la suspensión temporal del contrato de trabajo o incluso la reclamación de daños y perjuicios.

En cuanto al Elche, la entidad ilicitana pretendía ejecutar la opción de compra de 50.000 euros que tiene sobre Rafa Mir. El ariete firmó una notable temporada en el club franjiverde marcando 8 goles. Sin embargo, la operación se ha frenado. En declaraciones recogidas en 'EFE', el club ha manifestado que necesita tiempo para analizar la situación: "En este momento, el club no dispone del contenido de la sentencia, por lo que no podemos hacer una valoración. En cuanto la tengamos y podamos analizarla con rigor, el Elche tomará las decisiones que correspondan. Mientras tanto, respetamos el procedimiento y el ámbito judicial".

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Por otra parte, Rafa Mir se enfrenta también a una dura sanción deportiva, que puede conllevar incluso la suspensión de su licencia federativa por un periodo de dos años.