Caso Laporte: el Al Nassr le cierra la puerta para volver

Desde su frustrada vuelta a España, Aymeric Laporte vive un momento de incertidumbre profesional. El intento de regresar al Athletic Club quedó atado en el cierre del mercado, pero una demora en las operaciones terminó por echar el fichaje por la borda y ahora su futuro inmediato depende de una decisión de la FIFA. Si el organismo no autoriza finalmente su inscripción, la entidad bilbaína ya valora llevar el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Mientras tanto, acorde a la información entregada por el 'Diario AS', el jugador permanece en una situación complicada en Arabia Saudí. Al Nassr, su actual equipo, debe cerrar en breve la ventana de fichajes y se prevé que lo deje fuera de la lista oficial para la liga local y la copa nacional. El club ya tiene cubiertos los diez cupos permitidos para futbolistas extranjeros -ocho plazas sénior y dos para sub-21 nacidos después de 2004-, lo que deja al internacional español sin espacio.

La incorporación de Iñigo Martínez, elegido por el conjunto de Riad como relevo directo, terminó de bloquearle el acceso. Entre los inscritos figuran además nombres de peso como Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, João Félix, Kingsley Coman, Marcelo Brozovic o Mohamed Simakan.

La paradoja es que Laporte seguiría cobrando su astronómico salario, estimado en 25 millones de euros netos anuales, pero sin opción de participar en las competiciones locales. Ese mismo sueldo fue uno de los principales escollos para que su regreso al Athletic pudiera cerrarse, aunque el club vasco hizo un esfuerzo económico sin precedentes para asumir un contrato de tres temporadas y situarlo en la franja salarial más alta de la plantilla.

BESIKTAS AL ACECHO

Según informó 'El Correo', el futbolista se encuentra actualmente en Bilbao a la espera del fallo de la FIFA. Al margen de las negociaciones, Laporte no está trabajando con el grupo dirigido por Jorge Jesus en Riad.

En las últimas semanas ha recibido propuestas desde Turquía -el Besiktas fue el más insistente- y Grecia, pero su deseo es claro: vestir de nuevo la camiseta rojiblanca. De no prosperar su fichaje, deberá reincorporarse a la disciplina de Al Nassr, todo ello con la selección de España al pendiente: no juega desde noviembre de 2024, pero ha sido un fijo para De la Fuente cuando estuvo en condiciones, siendo titular en la Eurocopa que levantó la Roja en verano de 2024.