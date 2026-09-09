LALIGA
Casadó relata su verano antes de fichar por el Dépor: "Estaba en Tanzania y me enviaban que había fichado por X equipo. Yo sin saber nada"
En su presentación como nuevo jugador del Deportivo, el ex del Barça confesó que el Dépor se interesó por él hace tres temporadas, pero que no se dio ya que le ofrecieron “la posibilidad de jugar en el primer equipo” del FC Barcelona
Marc Casadó se convirtió en nuevo jugador del Deportivo de A Coruña en el último día del mercado de fichajes de verano 2026/27. El centrocampista llegó a Galicia cedido por el FC Barcelona tras un verano difícil, en el que tuvo que decidir destino para esta temporada y, pese a que tuvo diferentes opciones sobre la mesa, todo se cerró a última hora.
Durante su presentación como nuevo jugador del RC Deportivo, Casadó explicó cómo vivió este verano y apuntó a las grandes expectativas que tiene esta campaña con un equipo que, pese a ser un recién ascendido, ya ha sorprendido al mundo por su buen hacer durante estas primeras jornadas de LaLiga EA Sports.
"Para mí ha sido un verano largo. Al final se ha solucionado todo a último momento y por eso digo que ha sido largo y con muchas conversaciones", empezó relatando Casadó en rueda de prensa. "No sé qué dijo la prensa. Intento mirarlo poco. Muchas cosas de las que se dijeron no son verdad. Para poner un ejemplo: estaba en Tanzania de vacaciones y la familia me enviaba de que había fichado por X club. Yo sin saber nada y con el móvil en modo avión. Lo importante es que pudo salir esta operación que estoy muy contento de estar aquí. Tenemos muchas ganas de hacer una grandísima temporada".
Durante su intervención, el ex del Barça reconoció que tres temporadas atrás, cuando militaba en el filial azulgrana, valoró la opción de firmar por el Dépor antes que el club se su vida le ofreciera “la posibilidad de jugar en el primer equipo”.
“Al final no se dio, pero de ese partido en Riazor en Primera Federación salí con una imagen del Dépor increíble, por el estadio, por la afición, por cómo se dio el partido. Por eso, cuando me ofrecieron la posibilidad de venir ahora, el recuerdo de aquel partido me empujó a tomar esa decisión”, dijo.
También sobre el Barça, Casado afirmó que es el club que le ha "dado todo hasta ahora", aunque incidió en que ahora está “centrado” en triunfar con su nuevo equipo: “He hablado con el míster y sé lo que me va a pedir y lo que no. Me puedo adaptar a cualquier estilo de juego. Nuestro equipo sabe estar sin balón, pero podemos tener momentos de tenerlo y jugar un buen fútbol. Lo importante es que el equipo sepa sufrir cuando toque y sepa tener el balón cuando toque”.
En cuanto a la temporada, Casadó fue en la misma línea que su entrenador, Antonio Hidalgo, y confesó que "el primer objetivo es la salvación, conseguir que este club pueda estar muchos años en Primera. Después, con trabajo, humildad y sacrificio intentaremos sumar los máximos puntos posibles para hacer algo más grande. El equipo está con ganas y creo que tenemos la calidad suficiente para hacer una muy buena temporada”.
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