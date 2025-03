Caos en San Mamés: ¿qué pasa con la afición del Athletic?

"En el primer tiempo el ambiente era raro, pero si la gente no anima pues no anima. Pero que unos se peleen con otros es como que hay algo raro ahí, y esa situación no la hemos controlado". Con estas palabras, Ernesto Valverde dio voz a una polémica que se vive desde hace semanas en San Mamés tanto en Europa como en LaLiga EA Sports

El empate del Athletic 1-1 ante el Mallorca evidenció la división que hay en algunos sectores de la grada, misma que generó reclamos y confusión en una plantilla que les necesita más unidos que nunca buscando la remontada ante la Roma este jueves (cayeron 2-1 en Italia) para avanzar a cuartos de final.

El feudo de los rojiblancos será la sede de la final de la Europa League, y ya el propio 'Txingurri' evidenció que debían aprovechar esta oportunidad de llegar a luchar por el título en su campo. Sin embargo, las disputas se hacen cada vez más notorias y el Athletic lo sufre.

CANSADOS DE PAGAR MULTAS... Y UN PROBLEMA SIN SOLUCIÓN

"Esto empieza por las constantes multas recibidas en el Athletic debido al comportamiento incorrecto de la grada, situación similar a lo que pasó en el Barça. El club decidió abordar ese asunto, pero un sector de la Grada de Animación se queja de que se les identifique, mediante la policía, al acabar los partidos. Eso ha generado enfrentamientos con el club y también una huelga. Hay un sector está protestando contra la junta directiva, que es inflexible en este caso. La respuesta mayoritaria del resto del estadio es silbarles cada vez que protestan. Y eso explica que Valverde haya dicho lo que dijo", argumentaron a SPORT fuentes cercanas al club.

La afición de San Mamés apoyando al equipo / EFE

La Grada Popular es liderada por la Iñigo Cabacas Herri Harmaila (ICHH), principal protagonista en esta historia. El malestar generalizado y los brazos caídos han ido 'in crescendo' para el presente 2025, algo que padece el equipo y el ambiente de estadio en general, presionados por el club para tener un mejor comportamiento y por una Ertzaintza que está al pie del cañón. El equipo, a su vez, propuso que haya un ambiente más pacífico dentro de la grada, con controles desde la misma institución, propuesta que fue rechazada de plano.

LA JUNTA NO VA A NEGOCIAR

"No ibamos a firmar ningún documento que convirtiese la Herri Harmaila en ninguna grada fans controlada por ningún estamento. Una Grada popular solo puede ser una grada libre y viva (...) a pesar de los posibles errores cometidos, llevamos tiempo demostrando su voluntad para construir. Somos los primeros a los que no nos gusta esta situación. Por lo tanto, aún diciendo no al documento presentado por el Club, hemos trasadado al Club un nuevo documento redactado por ICHH y consultado con otros grupo que dinamizan la animación", expresa la misiva de la ICHH.

Los rojiblancos respondieron con otro comunicado: "El Club ha hecho saber a ICHH que defenderá su objetivo con la misma firmeza que lo ha venido haciendo hasta ahora: que la Herri Harmaila anime en todos los partidos y lo haga con respeto. Un objetivo que responde a los valores del Athletic Club y al espíritu de lo aprobado en la Asamblea Extraordinaria en la que se decidió la creación de la grada popular de animación".

En el medio, los jugadores no consiguen dar con la tecla y la cita continental está a la vuelta de la esquina. "Les está afectando, no hay más que verlo. Los huelguistas se la juegan el jueves. Si persisten en su actitud, el enfrentamiento con el resto del estadio será cada vez mayor. Ahora sacaron un comunicado diciendo que si se cumplen una serie de condiciones sobre la animación, volverán a animar. Solo tiene una solución: que dejen de insultar. La junta no va a negociar nada con ellos. Les dijo: estas son las condiciones, el que las cumpla bien y el que no, tendrá problemas", sentencian desde Bilbao, un clima poco positivo de cara a todo lo que se juega el equipo en la Europa League.