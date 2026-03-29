Candelá, el portento que ha convertido al Betis en el rodillo de la LaLiga Futures

La cantera del Betis disfruta de una salud envidiable. Recientemente, el Juvenil conquistó en Lugo, ante el Barça, la Copa del Rey. Un nuevo éxito para la sección que se suma a la Copa de Campeones lograda la pasada campaña. En el primer Mundial sub-12 de LaLiga Futures, el cuadro verdiblanco ha vuelto a destacar con una propuesta arrolladora que ha tenido como líder a Lipend Elijah Ombiono Mbanga, ‘Candelá’.

Un central polivalente y con llegada

Central por posición, box-to-box por vocación. Un futbolista con un desarrollo físico por encima de la media para su edad, pero que no es solo músculo, como ha ido demostrando en el torneo de Brunete. Candelá es fino en el control y solidario en el juego, como se evidenció en la asistencia que firmó en el 0-3 incontestable contra el Espanyol. En semifinales, frente al Barça, volvió a dejar la portería a cero.

Contra el conjunto blaugrana, que se quedó a las puertas de luchar por el título tras eliminar al Real Madrid, anuló a Destiny, la gran referencia ofensiva del equipo dirigido por Pol Colombé. Un recital defensivo que se sumó a su acierto goleador en la fase de grupos, con cuatro tantos clave para situar al Betis en primera línea. Entre ellos, uno en el derbi frente al Sevilla.

Goles que demuestran su versatilidad: de cabeza, donde impone su cerca de 1,70, o desde larga distancia, con un disparo potente que no duda en utilizar cada vez que tiene la opción de armar el golpeo. “La clave es disfrutar y jugar como un equipo. Somos una familia. Soy polivalente y juego donde me ponga el míster para hacer feliz al equipo”, reconocía durante la jornada en la que llevó al Betis a la final.

Betis, una cantera modelo

Candelá señalaba también a otro de los nombres clave del recorrido verdiblanco en el Mundial sub-12: Álex Cambriles, entrenador de una generación que la pasada semana se proclamó campeona de Liga. El equipo se impuso en los dos derbis ante el Sevilla, como también hizo en Brunete. “Me dice que disfrute del torneo, que es una oportunidad que nadie suele tener”, explicaba el ‘káiser’ bético.

El central camerunés es el puntal de un conjunto en el que también sobresalieron compañeros como Dino Hodovic, el estilete verdiblanco en la banda izquierda, o el delantero gibraltareño Jasper Wiseman. En todos los casos, jugadores acostumbrados a un ritmo alto y con una gran capacidad para morder arriba, lo que ha convertido al Betis en una propuesta ganadora ante todo tipo de rivales.

El Betis se ha consolidado como un ejemplo en captación y desarrollo del talento. Un modelo muy centrado en el jugador, al que cuida y acompaña también en su residencia, con el objetivo de formar futbolistas para el primer equipo. Así lo reflejan casos recientes como los de Pablo García o Ángel Ortiz, dos canteranos ya en dinámica del primer equipo a las órdenes de Manuel Pellegrini y en los que se miran Candelá y sus compañeros.