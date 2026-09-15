Canales: "Me enamoré de La Masia; el Barça quería ficharme"

Sergio Canales, futbolista del Racing de Santander, se pasó este lunes por el exitoso canal de YouTube 'El camino de Mario', donde el exfutbolista Mario Suárez recibe a todo tipo de personalidades relacionadas con el mundo del fútbol. Por el 'diván' del exjugador del Atlético de Madrid, entre otros equipos, han pasado figuras como David Silva, Jordi Alba, Diego Costa o Luis de la Fuente.

El protagonista esta vez fue Canales. Y el centrocampista dejó varias perlitas a lo largo de la distendida hora de charla con Suárez. La más destacada, quizás, es que le habría encantado jugar en las filas del FC Barcelona y tuvo la oportunidad de hacerlo después de disputar el mítico torneo de niños de Brunete. “El Barça me quería fichar el Barça. Fui con mis padres a La Masia y quería quedarme. Vi las instalaciones y me enamoré. Pero ellos tenían su vida aquí (en Santander) y dijeron que no podían hipotecar todo”, descubrió el jugador cántabro.

Después la vida le llevó por otros derroteros. Firmó por el Real Madrid en 2010 y después de una temporada irregular se marchó cedido al Valencia. “Mi primera opción era ir cedido, pero cuando llega Mou me piden que haga la pretemporada, juego de titular en Mallorca y aun así llamo para salir cedido. Al final no se da y piensan que tengo que estar. No me arrepiento porque me ayudó a crecer mentalmente”, reconoció Canales. “A Mourinho le estoy agradecido en cierto modo. Él con los jugadores jóvenes, creía que siendo duro los hacía más fuertes. Fue una experiencia que me ha ayudado a madurar”.

El año siguiente salió cedido al Valencia después de una temporada en la que apenas dispuso de oportunidades, pero aun así no se arrepiente de haber fichado por el Real Madrid: “Hubo un momento en el que dije: ‘Me voy a fijar en qué hace Cristiano, Xabi Alonso, Arbeloa y yo no había tocado un gimnasio en mi vida’. Antes de jugar con el Racing iba al cine y me comía tres bolsas de palomitas y acababa el partido y una hamburguesa. Estar rodeado de los mejores del mundo te hace ver cómo es la previa y el post. Acabo ese año y quería un nutricionista, un preparador físico y ese verano me cambia la mente”.

Canales reconoce que las lesiones (ha sufrido tres roturas del ligamento cruzado) han marcado su carrera, porque podía haber sido un jugador mucho mejor, pero se muestra orgulloso por el camino recorrido. “Las lesiones te enseñan a no rendirte y tirar hacia adelante. Y hasta disfrutar cuando no estás bien y a jugar con pequeños problemas físicos. Yo lo aprendí diciendo que me perdí tres años por los cruzados y que no me iba a perder uno por una sobrecarga”, se sinceró el centrocampista del Racing, que viene de vivir una bonita aventura en el fútbol mexicano.