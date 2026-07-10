Canales ya está en casa: "O volvía ahora o no lo hacía nunca"

Canales vuelve a casa. Santander celebra la llegada de aquel niño prodigio que, con apenas 19 años, abandonó al Racing para fichar por el Real Madrid. 16 años después y tras pasar, además de por el club blanco, por Valencia, Real Sociedad, Betis y Monterrey, vuelve al equipo en el que dio sus primeros pasos como profesional.

El jugador de 36 años ha sido oficialmente presentado en el Sardinero en un acto al que han asistido más de 3.000 aficionados, muchos de ellos jóvenes que no tuvieron la suerte de presenciar la magia que mostró Canales en el Racing. El mediapunta ha dado las gracias por el recibimiento y ha querido destacar que "tenía ofertas de otros clubes, pero o volvía ahora o no lo hacía nunca".

Los aficionados más críticos ponen en duda que el jugador pueda ser importante en la tan ansiada vuelta a primera, por lo que Canales ha afirmado lo siguiente: "Yo no me veo aquí sin aportar. Vivo el aquí y el ahora, pero tengo que estar al 100%, sea jugando o aportando desde el banquillo".

Desgraciadamente, las lesiones han complicado la carrera de un jugador que siempre ha tenido mucha calidad a la hora de construir jugadas de ataque y para organizar el juego. Canales ha querido hacer un llamamiento a la calma: "Estoy muy bien físicamente. Estoy mejor que hace años".

La llegada del mediapunta ha generado mucha ilusión, pero él no se ve como el líder del proyecto: "Da igual si soy o no referente, quiero ser uno más y eso es lo importante". En la presentación, Canales ha lucido el dorsal 27 con el que debutó en el Racing, el cual no será el que llevará, pues los números de camiseta superiores a 25 indican que el jugador que lo viste es del filial.

Canales lució el dorsal 27, uno que no lucirá cuando empiece la temporada / Real Racing Club

El director deportivo Chema Aragón también ha querido intervenir en la sesión: "Tenemos un once más que digno para competir. Todos tenemos ganas de traer gente que sume y hacer una mejor plantilla. La afición tiene que estar tranquila, vamos a tener un muy buen equipo”.

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Canales llega al Racing justo tras el ascenso con el que el equipo llevaba soñando desde 2012. Su objetivo en el club será hacer que esta ilusión de subir a primera no se quede en algo efímero y poder mantener la categoría, como mínimo, en los dos años que ha firmado de contrato.