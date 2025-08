El calvario de RdT en el Espanyol con Diego Martínez: "Vino a joderme, me hundió, es un cobarde"

Raúl de Tomás tuvo un paso complicado por el RCD Espanyol. Llegó en una época complicada, se convirtió en uno de los héroes del ascenso del club perico... aunque su polémica salida dejó un sabor agridulce a su estancia en Barcelona. El motivo, para el delantero, siempre tuvo nombre y apellidos: Diego Martínez, un entrenador a quien ha vuelto a lanzar un dardo envenenado en una extensa entrevista al Diario AS.

El ariete recuerda con amargura esa etapa con el Espanyol previa a su fichaje por el Rayo Vallecano: "Yo en el Espanyol me hubiese retirado", reconoce. "Y no lo hice porque llegó un entrenador que se llama Diego Martínez que vino a joderme. Perdón por la palabra, pero fue así. Ese tío llegó allí y fue a echarme, no quería que yo estuviese ahí cuando yo era el mejor jugador de la plantilla, venía de estar con la Selección, estaba en el mejor momento de mi carrera... llegó ese señor y me hundió con sus armas", explica con sinceridad.

"Es un entrenador cobarde"

Los ataques hacia el que fuese técnico del Espanyol no terminan ahí: "Para mí es un entrenador cobarde, que quiere peones en sus equipos. Quiere gente que no tenga personalidad. A veces el entrenador se tiene que apoyar en los jugadores y que a lo mejor el jugador te haga una valoración. No sabe tratar con jugadores con experiencia", sigue RdT.

El delantero tuvo que marcharse fuera de mercado al Rayo Vallecano después de las sonadas discrepancias con su entrenador: "Es que llega este tío y me lo jode todo. Me quedo fuera del mercado, tengo que estar seis meses sin jugar en el Rayo. Vengo de tocar el cielo y me tiro seis meses sin jugar. Ese señor me provocaba para que yo hiciera algo y así poder decir que me echaran".

El ariete cuenta incluso una anécdota durante una pretemporada con su entrenador: "Diego Martínez en Marbella me dijo un día si iba a entrenar. Le contesté que sí y me dio un golpe en la gorra, me la tiró. Me dijo que me quitara la gorra de malas formas", desvela. "Él sabe que yo tengo carácter y sabe que me estaba buscando para que yo hiciera algo y poder ir a Mao Ye a decirle que me echara. Yo mantuve el respeto y la educación que me han enseñado mis padres. Aguanté todas las embestidas que me lanzó y todo acabó como acabó. Son personas que pasan por tu vida por algo y hay que aprender", cuenta en su entrevista al Diario AS.

Ahora como jugador del Al Wakrah de la mano de Vicente Moreno, el entrenador que mejor rendimiento supo sacarle, RdT vuelve a sonreír. Su nueva aventura en Qatar ha empezado con partidos de pretemporada ante Betis y Ceuta, una nueva oportunidad para volver a ser el futbolista que una vez demostró ser.