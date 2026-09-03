El calvario de Aubameyang: "Me humillaron y mancharon mi imagen"

Si hay un fichaje que ha caído de pie en LaLiga, ese es el de Pierre-Emerick Aubameyang. El delantero gabonés está haciendo soñar a toda la afición del RC Deportivo con un inicio de campeonato espectacular, con tres goles en tres partidos. Pero no todo es felicidad en el rostro del futbolista.

Porque todas las alegrías que le han aportado su fichaje por el club español se las ha quitado su país. Aubameyang anunció este miércoles, con 37 años, que se retira de la selección de Gabón.

Los motivos corresponden única y exclusivamente a desencuentros con el Gobierno a principios de año en una pesadilla a la que ha querido poner fin cortándolo todo de raíz.

Aubameyang volvió a ver portería ante el Valencia / EFE

La Copa África, detonante

Así lo explicó en una entrevista en el programa 'Talent d'Afrique' de 'Canal+'. Todo explotó tras la Copa de África de Naciones de 2025 celebrada en Marruecos, torneo en el que Gabón firma un papel decepcionante, eliminada con 0 puntos en la primera fase tras tres derrotas en tres partidos ante Camerún, Mozambique y Costa de Marfil.

La eliminación del combinado nacional se tradujo entonces en críticas al equipo y, sobre todo, a la gran estrella: Aubameyang. El exjugador del FC Barcelona, máximo goleador histórico del país con 40 tantos en 83 partidos, aseguró incluso que se sintió "humillado" por funcionarios del Gobierno: "Me humillaron y mancharon mi imagen cuando jugué la Copa Africana de Naciones estando lesionado. Fue la gota que colmó el vaso y prefiero dejarlo aquí".

Aubameyang, la estrella de la selección de Gabón / X

Cabe recordar que el hoy delantero del Dépor disputó aquel torneo con molestias en el muslo que le obligaron a detenerse justo antes del último partido. No tuvo otra opción que retirarse de la concentración y se sometió a pruebas médicas en el Olympique de Marsella, club al que pertenecía el año pasado.

Apartado de la selección

Por aquel entonces, el presidente de Gabón Brice Clotaire Oligui Nguema cesó a todo el cuerpo técnico y suspendió al combinado nacional hasta nuevo aviso porque "una parte de la identidad del país queda debilitada". Además, apartó tanto al defensor Bruno Ecuele Manga como al propio Aubameyang.

Noticias relacionadas

"Creo que los problemas de la selección van mucho más allá del papel insignificante que desempeño", concluyó tajante 'Auba' en la entrevista televisiva, meses después de que la FIFA obligase a la Federación de Gabón a retirar las sanciones con avisos de que las injerencias políticas podrían derivar en fuertes castigos.