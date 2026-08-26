Se calienta el regreso de Álvaro Morata a España

Mientras el mercado de Primera sigue al rojo vivo con operaciones como la de Julián Álvarez, en Segunda el Leganés ha puesto sobre la mesa un nombre de enorme relevancia para reforzar su delantera. Se trata de Álvaro Morata, una posibilidad que, aunque a primera vista parece muy difícil de concretar, ha comenzado a tomar forma después de que ambas partes hayan mantenido contactos en los últimos días.

La información, adelantada inicialmente por 'Sky Sports Italia', apunta al interés del conjunto madrileño por incorporar al atacante español, actualmente vinculado al Como. La información indica que han producido conversaciones, aunque eso no significa que exista un acuerdo ni que el movimiento esté próximo a cerrarse.

El Leganés, que afronta la temporada con el objetivo de regresar cuanto antes a Primera, busca todavía una incorporación de impacto para su parcela ofensiva. La llegada de un futbolista del perfil y la trayectoria de Morata supondría un refuerzo de primer nivel para un equipo que pretende pelear por volver a la máxima categoría.

Desde el club pepinero, por ahora, mantienen silencio respecto a la operación. La discreción responde también a la dificultad de una negociación que presenta varios obstáculos importantes. El principal está relacionado con las condiciones económicas del delantero, cuyo salario se encuentra muy por encima de las cantidades que habitualmente maneja el Leganés.

Para que la operación pudiera avanzar, sería necesaria una fórmula que permitiera reducir considerablemente el coste de la ficha. En ese escenario, el Como tendría que asumir una parte importante de los emolumentos de Morata para hacer viable su incorporación al conjunto madrileño.

Morata, de 32 años, afronta una nueva etapa de su carrera después de un último curso lejos de sus mejores registros goleadores. El delantero dejó el Milan el pasado verano después de una cesión en el Galatasaray y pasó a formar parte del Como 1907, equipo dirigido por Cesc Fàbregas.

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Durante la temporada anterior, Morata participó en 30 encuentros y únicamente consiguió marcar un gol. Su rendimiento no estuvo a la altura de las expectativas generadas por su trayectoria, aunque continúa siendo un futbolista con una amplia experiencia al máximo nivel y un recorrido internacional que le convierte en una pieza especialmente atractiva para cualquier proyecto.