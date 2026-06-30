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LALIGA EA SPORTS
Calendario de LaLiga 2026-27, en directo: sorteo de los partidos de la nueva temporada, en vivo
Sigue en directo el sorteo del calendario de LaLiga EA Sports
Viña Albali Valdepeñas, primer rival del Barça
La nueva liga de fútbol sala contará con un torneo de apertura, y otro de clausura, los cuales cada uno otorgará un titulo distinto. El primer rival del Barça será el Viña Albali Valdepeñas
Se presenta la nueva liga de fútbol sala, la Liga Prime Futsal
Empieza el sorteo de la nueva primera división de fútbol sala, la Prime Futsal, a cargo de José Raya, jugador de Inter Movistar
Suben al escenario 'Delacueva' y Sandra Sabater
Arranca el sorteo con minutos musicales. Interpretan su canción 'Me pareció ver un lindo gatito'
¿De qué competiciones conoceremos hoy el calendario?
Hoy se conocerán los calendarios de las siguientes competiciones:
- LaLiga
- Liga Hypermotion
- Primera RFEF
- Liga F
- Primera División Fútbol Sala
- Primera División Fútbol Sala femenino
- Primera Federación Iberdrola
Louzán sube al escenario
El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, abre su intervención hablando sobre la selección española: "Esperamos ver desde aquí una victoria de la selección española este jueves"
¡Arranca el sorteo!
Desde la plaza de Colón, en Madrid, la RFEF anuncia el calendario para la próxima temporada: más de 4000 partidos en 7 categorias durante el curso 2026-27
¡Buenas tardes! A punto de arrancar ya el sorteo que determinará el calendario del fútbol español para la próxima temporada. A las 20:00 empieza la emisión que se podrá seguir por Movistar + LaLiga
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