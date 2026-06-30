LALIGA EA SPORTS
Así queda el calendario de LaLiga EA Sports 2026/27: cuándo empieza, fechas clave y parones de selecciones
Consulta todos los detalles sobre la próxima temporada de LaLiga EA Sports y todos los partidos de FC Barcelona, Real Madrid, Atlético y el resto de equipos
LaLiga EA Sports ya lo tiene todo listo para abrir el telón de una nueva temporada de competición. Una vez aprobado el calendario de la competición en la Asamblea General y sorteadas todas las jornadas de competición, los 20 equipos que forman parte de la máxima categoría del fútbol español ya conocen la hoja de ruta a seguir de cara a la temporada 2026/27.
A pesar de responder al sobrenombre de sorteo, la confección del calendario liguero no responde únicamente al azar, ya que se tienen en cuenta condicionantes deportivos, televisivos, logísticos y de seguridad. Además, este será asimétrico, lo que implica que los partidos de la segunda vuelta no responderán al mismo orden establecido en la primera.
El pistoletazo de salida de LaLiga EA Sports tendrá lugar el próximo viernes 14 de agosto, aunque todavía no se conocen la identidad de los dos encargados de inaugurar la competición. El Barça, vigente campeón y defensor del título, debutará contra el Athletic Club, mientras que el Real Madrid hará lo propio contra la Real Sociedad.
El calendario completo de LaLiga 2026/27: fechas y partidos de las 38 jornadas
Jornada 1 (16/08/2026)
- Deportivo Alavés vs Getafe CF
- Club Atlético de Madrid vs Málaga CF
- RC Celta de Vigo vs Club Atlético Osasuna
- RC Deportivo vs Elche CF
- RCD Espanyol de Barcelona vs Levante UD
- FC Barcelona vs Athletic Club
- Real Racing Club de Santander vs Villarreal CF
- Real Madrid CF vs Real Sociedad de Fútbol
- Sevilla FC vs Rayo Vallecano de Madrid
- Valencia CF vs Real Betis Balompié
Jornada 2 (23/08/2026)
- Athletic Club vs Sevilla FC
- Club Atlético de Madrid vs Villarreal CF
- Real Betis Balompié vs Real Sociedad de Fútbol
- Elche CF vs FC Barcelona
- RCD Espanyol de Barcelona vs Real Madrid CF
- Getafe CF vs Real Racing Club de Santander
- Málaga CF vs RC Deportivo
- Club Atlético Osasuna vs Levante UD
- Rayo Vallecano de Madrid vs Deportivo Alavés
- Valencia CF vs RC Celta de Vigo
Jornada 3 (30/08/2026)
- Deportivo Alavés vs Villarreal CF
- RC Celta de Vigo vs Athletic Club
- RC Deportivo vs Valencia CF
- FC Barcelona vs Rayo Vallecano de Madrid
- Levante UD vs Real Betis Balompié
- Club Atlético Osasuna vs Getafe CF
- Real Racing Club de Santander vs Elche CF
- Real Madrid CF vs Málaga CF
- Real Sociedad de Fútbol vs RCD Espanyol de Barcelona
- Sevilla FC vs Club Atlético de Madrid
Jornada 4 (06/09/2026)
- Deportivo Alavés vs Club Atlético Osasuna
- Athletic Club vs Club Atlético de Madrid
- Real Betis Balompié vs Real Madrid CF
- Elche CF vs Real Sociedad de Fútbol
- RCD Espanyol de Barcelona vs Sevilla FC
- Getafe CF vs RC Celta de Vigo
- Málaga CF vs Levante UD
- Rayo Vallecano de Madrid vs Real Racing Club de Santander
- Valencia CF vs FC Barcelona
- Villarreal CF vs RC Deportivo
Jornada 5 (13/09/2026)
- Athletic Club vs Elche CF
- RC Celta de Vigo vs Málaga CF
- Getafe CF vs RC Deportivo
- Levante UD vs FC Barcelona
- Club Atlético Osasuna vs RCD Espanyol de Barcelona
- Real Racing Club de Santander vs Deportivo Alavés
- Real Madrid CF vs Rayo Vallecano de Madrid
- Real Sociedad de Fútbol vs Club Atlético de Madrid
- Sevilla FC vs Valencia CF
- Villarreal CF vs Real Betis Balompié
Jornada 6 (16/09/2026)
- Deportivo Alavés vs Valencia CF
- Club Atlético de Madrid vs Club Atlético Osasuna
- Real Betis Balompié vs Getafe CF
- RC Deportivo vs Sevilla FC
- Elche CF vs Real Madrid CF
- FC Barcelona vs Real Racing Club de Santander
- Levante UD vs Athletic Club
- Málaga CF vs Villarreal CF
- Rayo Vallecano de Madrid vs RCD Espanyol de Barcelona
- Real Sociedad de Fútbol vs RC Celta de Vigo
Jornada 7 (20/09/2026)
- Athletic Club vs Deportivo Alavés
- Club Atlético de Madrid vs Real Madrid CF
- RC Celta de Vigo vs Real Racing Club de Santander
- RC Deportivo vs Real Betis Balompié
- RCD Espanyol de Barcelona vs Elche CF
- Getafe CF vs Málaga CF
- Club Atlético Osasuna vs Rayo Vallecano de Madrid
- Sevilla FC vs FC Barcelona
- Valencia CF vs Real Sociedad de Fútbol
- Villarreal CF vs Levante UD
Jornada 8 (11/10/2026)
- Deportivo Alavés vs Club Atlético de Madrid
- Real Betis Balompié vs Club Atlético Osasuna
- Elche CF vs RC Celta de Vigo
- FC Barcelona vs Getafe CF
- Levante UD vs Sevilla FC
- Málaga CF vs RCD Espanyol de Barcelona
- Real Racing Club de Santander vs Valencia CF
- Rayo Vallecano de Madrid vs Athletic Club
- Real Madrid CF vs Villarreal CF
- Real Sociedad de Fútbol vs RC Deportivo
Jornada 9 (18/10/2026)
- Real Betis Balompié vs FC Barcelona
- RC Celta de Vigo vs Deportivo Alavés
- RC Deportivo vs Levante UD
- RCD Espanyol de Barcelona vs Club Atlético de Madrid
- Getafe CF vs Rayo Vallecano de Madrid
- Málaga CF vs Real Sociedad de Fútbol
- Club Atlético Osasuna vs Real Racing Club de Santander
- Real Madrid CF vs Sevilla FC
- Valencia CF vs Athletic Club
- Villarreal CF vs Elche CF
Jornada 10 (25/10/2026)
- Deportivo Alavés vs Málaga CF
- Athletic Club vs Getafe CF
- Club Atlético de Madrid vs RC Deportivo
- RC Celta de Vigo vs Real Betis Balompié
- FC Barcelona vs Real Madrid CF
- Real Racing Club de Santander vs RCD Espanyol de Barcelona
- Rayo Vallecano de Madrid vs Elche CF
- Real Sociedad de Fútbol vs Levante UD
- Sevilla FC vs Club Atlético Osasuna
- Valencia CF vs Villarreal CF
Jornada 11 (01/11/2026)
- Athletic Club vs Real Sociedad de Fútbol
- Real Betis Balompié vs Málaga CF
- RC Deportivo vs Club Atlético Osasuna
- Elche CF vs Valencia CF
- FC Barcelona vs Deportivo Alavés
- Getafe CF vs Sevilla FC
- Levante UD vs Club Atlético de Madrid
- Real Racing Club de Santander vs Real Madrid CF
- Rayo Vallecano de Madrid vs RC Celta de Vigo
- Villarreal CF vs RCD Espanyol de Barcelona
Jornada 12 (08/11/2026)
- Club Atlético de Madrid vs FC Barcelona
- RC Celta de Vigo vs Levante UD
- Elche CF vs Real Betis Balompié
- RCD Espanyol de Barcelona vs RC Deportivo
- Málaga CF vs Real Racing Club de Santander
- Club Atlético Osasuna vs Athletic Club
- Real Sociedad de Fútbol vs Rayo Vallecano de Madrid
- Sevilla FC vs Deportivo Alavés
- Valencia CF vs Real Madrid CF
- Villarreal CF vs Getafe CF
Jornada 13 (22/11/2026)
- Deportivo Alavés vs RC Deportivo
- Athletic Club vs RCD Espanyol de Barcelona
- FC Barcelona vs Villarreal CF
- Getafe CF vs Club Atlético de Madrid
- Levante UD vs Elche CF
- Club Atlético Osasuna vs Málaga CF
- Real Racing Club de Santander vs Real Sociedad de Fútbol
- Rayo Vallecano de Madrid vs Valencia CF
- Real Madrid CF vs RC Celta de Vigo
- Sevilla FC vs Real Betis Balompié
Jornada 14 (29/11/2026)
- Real Betis Balompié vs Rayo Vallecano de Madrid
- RC Celta de Vigo vs Villarreal CF
- RC Deportivo vs FC Barcelona
- Elche CF vs Club Atlético de Madrid
- RCD Espanyol de Barcelona vs Getafe CF
- Levante UD vs Real Racing Club de Santander
- Málaga CF vs Athletic Club
- Real Madrid CF vs Deportivo Alavés
- Real Sociedad de Fútbol vs Sevilla FC
- Valencia CF vs Club Atlético Osasuna
Jornada 15 (06/12/2026)
- Deportivo Alavés vs RCD Espanyol de Barcelona
- Athletic Club vs Real Madrid CF
- Club Atlético de Madrid vs Real Betis Balompié
- FC Barcelona vs RC Celta de Vigo
- Getafe CF vs Valencia CF
- Club Atlético Osasuna vs Elche CF
- Real Racing Club de Santander vs RC Deportivo
- Rayo Vallecano de Madrid vs Levante UD
- Sevilla FC vs Málaga CF
- Villarreal CF vs Real Sociedad de Fútbol
Jornada 16 (13/12/2026)
- Club Atlético de Madrid vs Valencia CF
- Real Betis Balompié vs Real Racing Club de Santander
- RC Deportivo vs Athletic Club
- Elche CF vs Sevilla FC
- RCD Espanyol de Barcelona vs RC Celta de Vigo
- Levante UD vs Deportivo Alavés
- Málaga CF vs FC Barcelona
- Real Madrid CF vs Club Atlético Osasuna
- Real Sociedad de Fútbol vs Getafe CF
- Villarreal CF vs Rayo Vallecano de Madrid
Jornada 17 (20/12/2026)
- Deportivo Alavés vs Elche CF
- Athletic Club vs Real Betis Balompié
- RC Celta de Vigo vs Club Atlético de Madrid
- RC Deportivo vs Real Madrid CF
- FC Barcelona vs Real Sociedad de Fútbol
- Getafe CF vs Levante UD
- Club Atlético Osasuna vs Villarreal CF
- Rayo Vallecano de Madrid vs Málaga CF
- Sevilla FC vs Real Racing Club de Santander
- Valencia CF vs RCD Espanyol de Barcelona
Jornada 18 (03/01/2027)
- Real Betis Balompié vs Deportivo Alavés
- RC Celta de Vigo vs RC Deportivo
- RCD Espanyol de Barcelona vs FC Barcelona
- Levante UD vs Valencia CF
- Málaga CF vs Elche CF
- Real Racing Club de Santander vs Athletic Club
- Rayo Vallecano de Madrid vs Club Atlético de Madrid
- Real Madrid CF vs Getafe CF
- Real Sociedad de Fútbol vs Club Atlético Osasuna
- Villarreal CF vs Sevilla FC
Jornada 19 (10/01/2027)
- Deportivo Alavés vs Real Sociedad de Fútbol
- Athletic Club vs Villarreal CF
- Club Atlético de Madrid vs Real Racing Club de Santander
- RC Deportivo vs Rayo Vallecano de Madrid
- Elche CF vs Getafe CF
- RCD Espanyol de Barcelona vs Real Betis Balompié
- Club Atlético Osasuna vs FC Barcelona
- Real Madrid CF vs Levante UD
- Sevilla FC vs RC Celta de Vigo
- Valencia CF vs Málaga CF
Jornada 20 (17/01/2027)
- Club Atlético de Madrid vs Real Sociedad de Fútbol
- Real Betis Balompié vs RC Deportivo
- RC Celta de Vigo vs Valencia CF
- FC Barcelona vs Elche CF
- Getafe CF vs Athletic Club
- Levante UD vs RCD Espanyol de Barcelona
- Málaga CF vs Real Madrid CF
- Real Racing Club de Santander vs Club Atlético Osasuna
- Rayo Vallecano de Madrid vs Sevilla FC
- Villarreal CF vs Deportivo Alavés
Jornada 21 (24/01/2027)
- Deportivo Alavés vs FC Barcelona
- Athletic Club vs Levante UD
- RC Deportivo vs Club Atlético de Madrid
- Elche CF vs Rayo Vallecano de Madrid
- RCD Espanyol de Barcelona vs Villarreal CF
- Getafe CF vs Club Atlético Osasuna
- Real Racing Club de Santander vs RC Celta de Vigo
- Real Madrid CF vs Real Betis Balompié
- Real Sociedad de Fútbol vs Málaga CF
- Valencia CF vs Sevilla FC
Jornada 22 (31/01/2027)
- Club Atlético de Madrid vs RCD Espanyol de Barcelona
- Real Betis Balompié vs Elche CF
- RC Celta de Vigo vs Getafe CF
- FC Barcelona vs Valencia CF
- Levante UD vs Real Sociedad de Fútbol
- Málaga CF vs Deportivo Alavés
- Club Atlético Osasuna vs RC Deportivo
- Rayo Vallecano de Madrid vs Real Madrid CF
- Sevilla FC vs Athletic Club
- Villarreal CF vs Real Racing Club de Santander
Jornada 23 (07/02/2027)
- Deportivo Alavés vs RC Celta de Vigo
- Athletic Club vs Club Atlético Osasuna
- Real Betis Balompié vs Sevilla FC
- RC Deportivo vs Málaga CF
- Elche CF vs Levante UD
- RCD Espanyol de Barcelona vs Rayo Vallecano de Madrid
- FC Barcelona vs Club Atlético de Madrid
- Getafe CF vs Villarreal CF
- Real Sociedad de Fútbol vs Real Madrid CF
- Valencia CF vs Real Racing Club de Santander
Jornada 24 (14/02/2027)
- RC Celta de Vigo vs Rayo Vallecano de Madrid
- Elche CF vs RC Deportivo
- Levante UD vs Málaga CF
- Club Atlético Osasuna vs Club Atlético de Madrid
- Real Racing Club de Santander vs Getafe CF
- Real Madrid CF vs Athletic Club
- Real Sociedad de Fútbol vs Real Betis Balompié
- Sevilla FC vs RCD Espanyol de Barcelona
- Valencia CF vs Deportivo Alavés
- Villarreal CF vs FC Barcelona
Jornada 25 (21/02/2027)
- Deportivo Alavés vs Real Racing Club de Santander
- Athletic Club vs RC Celta de Vigo
- Club Atlético de Madrid vs Elche CF
- RC Deportivo vs Real Sociedad de Fútbol
- RCD Espanyol de Barcelona vs Club Atlético Osasuna
- FC Barcelona vs Levante UD
- Málaga CF vs Real Betis Balompié
- Rayo Vallecano de Madrid vs Getafe CF
- Sevilla FC vs Real Madrid CF
- Villarreal CF vs Valencia CF
Jornada 26 (28/02/2027)
- Athletic Club vs FC Barcelona
- Real Betis Balompié vs Villarreal CF
- RC Celta de Vigo vs RCD Espanyol de Barcelona
- Getafe CF vs Deportivo Alavés
- Levante UD vs RC Deportivo
- Málaga CF vs Club Atlético de Madrid
- Club Atlético Osasuna vs Sevilla FC
- Real Racing Club de Santander vs Rayo Vallecano de Madrid
- Real Madrid CF vs Valencia CF
- Real Sociedad de Fútbol vs Elche CF
Jornada 27 (07/03/2027)
- Deportivo Alavés vs Athletic Club
- Club Atlético de Madrid vs RC Celta de Vigo
- RC Deportivo vs Getafe CF
- Elche CF vs Málaga CF
- RCD Espanyol de Barcelona vs Real Racing Club de Santander
- FC Barcelona vs Real Betis Balompié
- Rayo Vallecano de Madrid vs Club Atlético Osasuna
- Sevilla FC vs Real Sociedad de Fútbol
- Valencia CF vs Levante UD
- Villarreal CF vs Real Madrid CF
Jornada 28 (14/03/2027)
- Deportivo Alavés vs Sevilla FC
- Athletic Club vs Valencia CF
- Real Betis Balompié vs Levante UD
- Elche CF vs Villarreal CF
- FC Barcelona vs RC Deportivo
- Getafe CF vs Real Sociedad de Fútbol
- Málaga CF vs Rayo Vallecano de Madrid
- Club Atlético Osasuna vs RC Celta de Vigo
- Real Racing Club de Santander vs Club Atlético de Madrid
- Real Madrid CF vs RCD Espanyol de Barcelona
Jornada 29 (21/03/2027)
- Club Atlético de Madrid vs Getafe CF
- RC Celta de Vigo vs Real Madrid CF
- RCD Espanyol de Barcelona vs Athletic Club
- Levante UD vs Club Atlético Osasuna
- Real Racing Club de Santander vs Real Betis Balompié
- Rayo Vallecano de Madrid vs FC Barcelona
- Real Sociedad de Fútbol vs Deportivo Alavés
- Sevilla FC vs Elche CF
- Valencia CF vs RC Deportivo
- Villarreal CF vs Málaga CF
Jornada 30 (04/04/2027)
- Athletic Club vs Real Racing Club de Santander
- Real Betis Balompié vs RC Celta de Vigo
- RC Deportivo vs Villarreal CF
- Elche CF vs Deportivo Alavés
- FC Barcelona vs Sevilla FC
- Getafe CF vs RCD Espanyol de Barcelona
- Levante UD vs Rayo Vallecano de Madrid
- Málaga CF vs Club Atlético Osasuna
- Real Madrid CF vs Club Atlético de Madrid
- Real Sociedad de Fútbol vs Valencia CF
Jornada 31 (11/04/2027)
- Deportivo Alavés vs Real Betis Balompié
- Club Atlético de Madrid vs Levante UD
- RC Celta de Vigo vs Elche CF
- RCD Espanyol de Barcelona vs Málaga CF
- Club Atlético Osasuna vs Real Madrid CF
- Real Racing Club de Santander vs FC Barcelona
- Rayo Vallecano de Madrid vs Real Sociedad de Fútbol
- Sevilla FC vs RC Deportivo
- Valencia CF vs Getafe CF
- Villarreal CF vs Athletic Club
Jornada 32 (18/04/2027)
- Deportivo Alavés vs Rayo Vallecano de Madrid
- Club Atlético de Madrid vs Sevilla FC
- Real Betis Balompié vs Athletic Club
- RC Deportivo vs RC Celta de Vigo
- Elche CF vs Club Atlético Osasuna
- FC Barcelona vs RCD Espanyol de Barcelona
- Getafe CF vs Real Madrid CF
- Levante UD vs Villarreal CF
- Málaga CF vs Valencia CF
- Real Sociedad de Fútbol vs Real Racing Club de Santander
Jornada 33 (21/04/2027)
- Athletic Club vs RC Deportivo
- RC Celta de Vigo vs FC Barcelona
- RCD Espanyol de Barcelona vs Real Sociedad de Fútbol
- Getafe CF vs Real Betis Balompié
- Club Atlético Osasuna vs Deportivo Alavés
- Real Racing Club de Santander vs Málaga CF
- Real Madrid CF vs Elche CF
- Sevilla FC vs Levante UD
- Valencia CF vs Rayo Vallecano de Madrid
- Villarreal CF vs Club Atlético de Madrid
Jornada 34 (02/05/2027)
- Club Atlético de Madrid vs Deportivo Alavés
- Real Betis Balompié vs Valencia CF
- RC Celta de Vigo vs Sevilla FC
- RC Deportivo vs Real Racing Club de Santander
- Elche CF vs RCD Espanyol de Barcelona
- FC Barcelona vs Club Atlético Osasuna
- Levante UD vs Real Madrid CF
- Málaga CF vs Getafe CF
- Rayo Vallecano de Madrid vs Villarreal CF
- Real Sociedad de Fútbol vs Athletic Club
Jornada 35 (09/05/2027)
- Deportivo Alavés vs Levante UD
- Athletic Club vs Málaga CF
- Real Betis Balompié vs RCD Espanyol de Barcelona
- Getafe CF vs Elche CF
- Club Atlético Osasuna vs Real Sociedad de Fútbol
- Real Racing Club de Santander vs Sevilla FC
- Rayo Vallecano de Madrid vs RC Deportivo
- Real Madrid CF vs FC Barcelona
- Valencia CF vs Club Atlético de Madrid
- Villarreal CF vs RC Celta de Vigo
Jornada 36 (16/05/2027)
- Club Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano de Madrid
- RC Deportivo vs Deportivo Alavés
- Elche CF vs Athletic Club
- RCD Espanyol de Barcelona vs Valencia CF
- Levante UD vs Getafe CF
- Málaga CF vs RC Celta de Vigo
- Club Atlético Osasuna vs Real Betis Balompié
- Real Madrid CF vs Real Racing Club de Santander
- Real Sociedad de Fútbol vs FC Barcelona
- Sevilla FC vs Villarreal CF
Jornada 37 (23/05/2027)
- Deportivo Alavés vs Real Madrid CF
- Club Atlético de Madrid vs Athletic Club
- RC Celta de Vigo vs Real Sociedad de Fútbol
- RC Deportivo vs RCD Espanyol de Barcelona
- FC Barcelona vs Málaga CF
- Real Racing Club de Santander vs Levante UD
- Rayo Vallecano de Madrid vs Real Betis Balompié
- Sevilla FC vs Getafe CF
- Valencia CF vs Elche CF
- Villarreal CF vs Club Atlético Osasuna
Jornada 38 (30/05/2027)
- Athletic Club vs Rayo Vallecano de Madrid
- Real Betis Balompié vs Club Atlético de Madrid
- Elche CF vs Real Racing Club de Santander
- RCD Espanyol de Barcelona vs Deportivo Alavés
- Getafe CF vs FC Barcelona
- Levante UD vs RC Celta de Vigo
- Málaga CF vs Sevilla FC
- Club Atlético Osasuna vs Valencia CF
- Real Madrid CF vs RC Deportivo
- Real Sociedad de Fútbol vs Villarreal CF
Una de las grandes novedades de la próxima temporada afecta directamente a las fechas FIFA, conocidas popularmente como parones de selecciones. Con la supresión del parón de octubre, la primera ventana será aún más extensa al abarcar del 21 de septiembre al 6 de octubre, la segunda se celebrará del 9 al 17 de noviembre y la tercera tendrá lugar entre el 22 y el 30 de marzo.
Fuera del marco nacional, también es importante destacar que la Champions League adelanta su inicio habitual a la segunda semana de septiembre, concretamente del martes 8 al jueves 10. La gran final se disputará el próximo 5 de junio en el Riyahd Air Metropolitano, feudo del Atlético de Madrid.
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