¿Qué es el calendario asimétrico de LaLiga y cómo afecta a Barcelona, Real Madrid y el resto de equipos?

LaLiga EA Sports 2026/27 empieza a tomar forma con la presentación del calendario oficial. Este martes 30 de junio se conocerán las fechas de las 38 jornadas, la primera cita del campeonato, los Clásicos entre Real Madrid y FC Barcelona, los derbis y el resto de partidos clave del curso.

Como viene ocurriendo en los últimos años, LaLiga volverá a utilizar un calendario asimétrico, un modelo que ya se ha convertido en una de las señas de identidad del campeonato español. A diferencia del sistema clásico, la segunda vuelta no replica el mismo orden de partidos que la primera. En la presentación, de entre las miles de combinaciones posibles, el sorteo dictaminará qué calendario será el definitivo.

El calendario asimétrico entró en vigor en España desde la temporada 2018/19. Se trata ya de una seña de identidad de LaLiga; a diferencia del modelo clásico, la segunda vuelta no replica el orden de la primera. Es decir, si un equipo empieza el campeonato contra otro, no volverá a enfrentarse en la misma jornada del segundo tramo. Esta fórmula permite a los organizadores mayor libertad para repartir los grandes partidos a lo largo del curso y evitar solapamientos que resten visibilidad.

El Barça quiere volver mantener a raya al Real Madrid la próxima temporada / EFE

Antes, la segunda vuelta funcionaba como un espejo de la primera, con los campos invertidos. Ahora, el orden cambia y permite repartir los partidos de forma más flexible a lo largo de toda la temporada. El objetivo es evitar una estructura demasiado rígida y adaptar mejor el campeonato a las necesidades actuales del fútbol.

Por qué se usa el calendario asimétrico en LaLiga y cómo afecta

Detrás de este modelo hay una intención estratégica. LaLiga debe cuadrar 38 jornadas con competiciones europeas, ventanas FIFA, Copa del Rey, Supercopa, festividades locales, disponibilidad de estadios, eventos en las ciudades y condicionantes de seguridad. El calendario asimétrico permite colocar partidos de gran interés, como los Clásicos, derbis o duelos directos, en fechas más favorables para el espectáculo y la audiencia. También ayuda a evitar que varios encuentros importantes queden demasiado concentrados en una misma fase del curso o coincidan con otros grandes eventos.

También hay un componente logístico importante: el calendario asimétrico permite adaptar mejor la competición a la realidad de cada ciudad. Si hay fiestas, ferias o cualquier evento que pueda complicar la seguridad, se evita programar partidos de alto riesgo en esas fechas. En este sentido, LaLiga trabaja de la mano con el CSD y las autoridades para cuadrar un calendario equilibrado, tanto dentro como fuera del campo.

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Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Para diseñarlo se tienen en cuenta criterios deportivos, televisivos, logísticos y operativos. No se trata únicamente de ordenar partidos al azar, sino de encontrar una combinación viable entre muchas posibilidades para hacer la competición más equilibrada, atractiva y adaptable. Por eso, cada presentación del calendario genera tanta expectación. No solo se conoce dónde empieza cada equipo la temporada, sino también cuándo se jugarán los Clásicos, los derbis y los partidos que pueden marcar el campeonato.