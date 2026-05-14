La calculadora del descenso en LaLiga 25-26: ¡el Girona se aferra a la vida!

El Real Oviedo ya es matemáticamente equipo de Segunda División y solo falta por conocer qué dos equipos le acompañarán a LaLiga Hypermotion. A falta de dos jornadas por disputar, la pelea por el descenso es feroz y hay muchos equipos implicados. Los que piensen que 40 puntos tienen los deberes hechos están muy equivocados. A continucación les detallamos todo lo que deben saber sobre el descenso en LaLiga EA Sports 2025-26.

Las victorias de Sevilla, Espanyol y Alavés revolucionaron la zona baja de la tabla. Los hispalenses lograron remontar el 2-0 inicial en La Cerámica (2-3) para escalar hasta la décima plaza con 43 puntos; los pericos se impusieron al Athletic Club (2-0) para remar hasta la decimocuarta posición con 42 unidades y los babazorros aprovecharon la resaca culé para sumar los tres puntos (1-0).

Y a ello hay que sumar el empate del Girona en Montilivi, que empezó perdiendo ante la Real Sociedad y, como siempre, encontró oro gracias a Stuani. Con el punto, dormirán fuera del descenso. ¿Qué significa eso? Que la permanencia está muy cara. Ahora mismo, Mallorca (39 puntos) y Levante (39 puntos) cierran el descenso. Entre el 'infierno' y la décima plaza solo hay 5 puntos de diferencia.

Se avecinan dos jornadas de auténtica locura, aunque para disfrutarlas, conviente tener en la mano todos los datos que les comentamos a continuación. Calendario, 'goal average' y rivales directos de cada uno de los implicados en la lucha por el descenso.

Rayo Vallecano (44 puntos)

Posición: 10º, 44 puntos.

10º, 44 puntos. Calendario: Villarreal casa y Alavés fuera.

Villarreal casa y Alavés fuera. Goal average: ganado a Levante y Girona; empatado con Espanyol y Valencia; perdido con Elche, Mallorca, Sevilla y Osasuna; pendiente con Alavés.

ganado a Levante y Girona; empatado con Espanyol y Valencia; perdido con Elche, Mallorca, Sevilla y Osasuna; pendiente con Alavés. Diferencia de goles general: -6.

Valencia (43 puntos)

Posición: 11º, 43 puntos.

11º, 43 puntos. Calendario: Real Sociedad fuera y Barcelona casa.

Real Sociedad fuera y Barcelona casa. Goal average: ganado a Espanyol, Sevilla, Alavés y Levante; empatado con Mallorca y Rayo, Girona y Osasuna; perdido con Elche.

ganado a Espanyol, Sevilla, Alavés y Levante; empatado con Mallorca y Rayo, Girona y Osasuna; perdido con Elche. Diferencia de goles general: -12.

Sevilla (43 puntos)

Posición: 12º, 43 puntos.

12º, 43 puntos. Calendario: Real Madrid (casa) y Celta (fuera).

Real Madrid (casa) y Celta (fuera). Goal average: Ganado a Rayo, Girona y Alavés; empatado con Elche y Espanyol; perdido con Valencia, Mallorca y Levante.

Ganado a Rayo, Girona y Alavés; empatado con Elche y Espanyol; perdido con Valencia, Mallorca y Levante. Diferencia de goles general: -12

Osasuna (42 puntos)

Posición: 13º, 42 puntos.

13º, 42 puntos. Calendario: Espanyol casa y Getafe fuera.

Espanyol casa y Getafe fuera. Goal average: ganado a Rayo, Alavés y Levante; empatado con Girona, Sevilla, Valencia, Mallorca y Elche; pendiente con Espanyol.

ganado a Rayo, Alavés y Levante; empatado con Girona, Sevilla, Valencia, Mallorca y Elche; pendiente con Espanyol. Diferencia de goles general: -4.

Espanyol (42 puntos)

Posición: 14º, 42 puntos.

14º, 42 puntos. Calendario: Osasuna fuera y Real Sociedad casa.

Osasuna fuera y Real Sociedad casa. Goal average: ganado a Elche; empatado con Mallorca, Rayo, Levante y Sevilla; perdido con Alavés, Girona y Valencia; pendiente con Osasuna.

ganado a Elche; empatado con Mallorca, Rayo, Levante y Sevilla; perdido con Alavés, Girona y Valencia; pendiente con Osasuna. Diferencia de goles general: -13.

Girona (40 puntos)

Posición: 15º, 40 puntos.

15º, 40 puntos. Calendario: Atlético fuera y Elche casa.

Atlético fuera y Elche casa. Goal average: ganado a Espanyol, Alavés y Mallorca; empatado con Valencia y Osasuna; perdido con Sevilla, Levante y Rayo; pendiente con Elche.

ganado a Espanyol, Alavés y Mallorca; empatado con Valencia y Osasuna; perdido con Sevilla, Levante y Rayo; pendiente con Elche. Diferencia general: -15.

Alavés (40 puntos)

Posición: 16º, 40 puntos.

16º, 40 puntos. Calendario: Oviedo fuera y Rayo casa.

Oviedo fuera y Rayo casa. Goal average: ganado a Espanyol, Sevilla y Elche; empatado con Mallorca; perdido con Valencia, Girona, Levante y Osasuna; pendiente con el Rayo.

ganado a Espanyol, Sevilla y Elche; empatado con Mallorca; perdido con Valencia, Girona, Levante y Osasuna; pendiente con el Rayo. Diferencia general: -12.

Elche (39 puntos)

Posición: 17º, 39 puntos.

17º, 39 puntos. Calendario: Getafe casa y Girona fuera.

Getafe casa y Girona fuera. Goal average: ganado a Rayo, Valencia, Levante y Alavés; empatado con Sevilla y Osasuna; perdido con Espanyol y Mallorca; pendiente con Girona.

ganado a Rayo, Valencia, Levante y Alavés; empatado con Sevilla y Osasuna; perdido con Espanyol y Mallorca; pendiente con Girona. Diferencia general: -9.

Mallorca (39 puntos)

Posición: 18º, 39 puntos.

18º, 39 puntos. Calendario: Levante fuera y Oviedo casa.

Levante fuera y Oviedo casa. Goal average: ganado a Rayo, Elche y Sevilla; empatado con Valencia, Espanyol, Alavés y Osasuna; perdido con Girona; pendiente con Levante.

ganado a Rayo, Elche y Sevilla; empatado con Valencia, Espanyol, Alavés y Osasuna; perdido con Girona; pendiente con Levante. Diferencia general: -11.

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Levante (39 puntos)