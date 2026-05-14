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La calculadora del descenso en LaLiga 25-26: ¡el Girona se aferra a la vida!
El Real Oviedo ya es matemáticamente equipo de Segunda División y la lucha se intensifica entre los que buscan la salvación
El Real Oviedo ya es matemáticamente equipo de Segunda División y solo falta por conocer qué dos equipos le acompañarán a LaLiga Hypermotion. A falta de dos jornadas por disputar, la pelea por el descenso es feroz y hay muchos equipos implicados. Los que piensen que 40 puntos tienen los deberes hechos están muy equivocados. A continucación les detallamos todo lo que deben saber sobre el descenso en LaLiga EA Sports 2025-26.
Las victorias de Sevilla, Espanyol y Alavés revolucionaron la zona baja de la tabla. Los hispalenses lograron remontar el 2-0 inicial en La Cerámica (2-3) para escalar hasta la décima plaza con 43 puntos; los pericos se impusieron al Athletic Club (2-0) para remar hasta la decimocuarta posición con 42 unidades y los babazorros aprovecharon la resaca culé para sumar los tres puntos (1-0).
Y a ello hay que sumar el empate del Girona en Montilivi, que empezó perdiendo ante la Real Sociedad y, como siempre, encontró oro gracias a Stuani. Con el punto, dormirán fuera del descenso. ¿Qué significa eso? Que la permanencia está muy cara. Ahora mismo, Mallorca (39 puntos) y Levante (39 puntos) cierran el descenso. Entre el 'infierno' y la décima plaza solo hay 5 puntos de diferencia.
Se avecinan dos jornadas de auténtica locura, aunque para disfrutarlas, conviente tener en la mano todos los datos que les comentamos a continuación. Calendario, 'goal average' y rivales directos de cada uno de los implicados en la lucha por el descenso.
Rayo Vallecano (44 puntos)
- Posición: 10º, 44 puntos.
- Calendario: Villarreal casa y Alavés fuera.
- Goal average: ganado a Levante y Girona; empatado con Espanyol y Valencia; perdido con Elche, Mallorca, Sevilla y Osasuna; pendiente con Alavés.
- Diferencia de goles general: -6.
Valencia (43 puntos)
- Posición: 11º, 43 puntos.
- Calendario: Real Sociedad fuera y Barcelona casa.
- Goal average: ganado a Espanyol, Sevilla, Alavés y Levante; empatado con Mallorca y Rayo, Girona y Osasuna; perdido con Elche.
- Diferencia de goles general: -12.
Sevilla (43 puntos)
- Posición: 12º, 43 puntos.
- Calendario: Real Madrid (casa) y Celta (fuera).
- Goal average: Ganado a Rayo, Girona y Alavés; empatado con Elche y Espanyol; perdido con Valencia, Mallorca y Levante.
- Diferencia de goles general: -12
Osasuna (42 puntos)
- Posición: 13º, 42 puntos.
- Calendario: Espanyol casa y Getafe fuera.
- Goal average: ganado a Rayo, Alavés y Levante; empatado con Girona, Sevilla, Valencia, Mallorca y Elche; pendiente con Espanyol.
- Diferencia de goles general: -4.
Espanyol (42 puntos)
- Posición: 14º, 42 puntos.
- Calendario: Osasuna fuera y Real Sociedad casa.
- Goal average: ganado a Elche; empatado con Mallorca, Rayo, Levante y Sevilla; perdido con Alavés, Girona y Valencia; pendiente con Osasuna.
- Diferencia de goles general: -13.
Girona (40 puntos)
- Posición: 15º, 40 puntos.
- Calendario: Atlético fuera y Elche casa.
- Goal average: ganado a Espanyol, Alavés y Mallorca; empatado con Valencia y Osasuna; perdido con Sevilla, Levante y Rayo; pendiente con Elche.
- Diferencia general: -15.
Alavés (40 puntos)
- Posición: 16º, 40 puntos.
- Calendario: Oviedo fuera y Rayo casa.
- Goal average: ganado a Espanyol, Sevilla y Elche; empatado con Mallorca; perdido con Valencia, Girona, Levante y Osasuna; pendiente con el Rayo.
- Diferencia general: -12.
Elche (39 puntos)
- Posición: 17º, 39 puntos.
- Calendario: Getafe casa y Girona fuera.
- Goal average: ganado a Rayo, Valencia, Levante y Alavés; empatado con Sevilla y Osasuna; perdido con Espanyol y Mallorca; pendiente con Girona.
- Diferencia general: -9.
Mallorca (39 puntos)
- Posición: 18º, 39 puntos.
- Calendario: Levante fuera y Oviedo casa.
- Goal average: ganado a Rayo, Elche y Sevilla; empatado con Valencia, Espanyol, Alavés y Osasuna; perdido con Girona; pendiente con Levante.
- Diferencia general: -11.
Levante (39 puntos)
- Posición: 19º, 39 puntos.
- Calendario: Mallorca casa y Betis fuera.
- Goal average: ganado a Girona, Alavés y Sevilla; empatado con Espanyol; perdido con Rayo, Valencia, Elche y Osasuna; pendiente con Mallorca.
- Diferencia general: -15.
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