La calculadora del descenso en LaLiga 25-26: calendario, clasificación y goal average de cada equipo en la lucha por la permanencia

A la temporada 2025-26 le queda nada y menos, pero el descenso sigue al rojo vivo. Especialmente tras los resultados de este martes, día en el que empezó la jornada 36 de LaLiga EA Sports. Los marcadores que se dieron en Vigo, entre Celta y Levante, y en Sevilla, donde se enfrentaron Betis y Elche, revolucionaron la zona roja de la tabla. Finalmente, se jugó el Osasuna-Atlético de Madrid en Pamplona, aunque el duelo no era tan trascendental en lo que respecta al descenso como los dos anteriores choques.

Ahora mismo, la tabla es una auténtica locura, pero hay que tener en cuenta que hasta 14 equipos todavía deben disputar su partido de esta jornada. Mañana, miércoles 13 de mayo, se jugarán el Espanyol-Athletic Club y el Villarreal-Sevilla, a las 19.00 horas, y también el Alavés-Barcelona y el Getafe-Mallorca, a las 21.00 horas. El jueves será el turno del resto de duelos: Valencia-Rayo Vallecano, a las 19.00 horas; Girona-Real Sociedad, a las 20.00 horas; y Real Madrid-Oviedo, a las 21.00 horas.

En la batalla por la permanencia, el gran golpe provisional lo dio el Levante, que ganó 2-3 en Balaídos ante el Celta de Vigo, equipo que dice adiós a la lucha por un billete para la próxima Champions League. Un resultado de enorme valor para los granotas, momentáneamente fuera del descenso con 39 puntos, aunque con un partido más disputado.

El Girona, en descenso

Eso sí, el objetivo del equipo valenciano está más que cumplido esta jornada: ganar y meter presión a un Girona que, ahora mismo, cierra el descenso con los mismos puntos, 39, pero con su partido de esta jornada todavía pendiente.

El Elche, por su parte, se complicó la vida en La Cartuja. La derrota de los ilicitanos por 2-1 ante el Betis les mantiene fuera del descenso, pero con 39 puntos y con un partido más jugado que la mayoría de sus rivales. El conjunto verdiblanco, en cambio, vivió una noche histórica: con el triunfo, el equipo de Manuel Pellegrini certificó matemáticamente su regreso a la Champions League 21 años después.

El Oviedo, primer descendido

El Real Oviedo certificó su descenso el lunes después de que el Girona empatara en el añadido en Vallecas. Los carbayones, con 29 puntos en 35 jornadas, fueron los primeros en decir adiós a Primera. De este modo, todavía quedan por decidir dos plazas de descenso a LaLiga Hypermotion, y la película se encuentra en un punto de suspense que engancha incluso al menos futbolero.

Aaron Escandell, portero del Oviedo / EFE

Alavés y Girona ocupan puestos de descenso con 37 y 39 puntos, respectivamente, ambos con un partido pendiente por jugar, correspondiente a la jornada 36. El cuadro babazorro recibe en Mendizorroza a un Barça recién coronado campeón de Liga, mientras que el conjunto catalán hará lo propio en Montilivi ante la Real Sociedad, octavo clasificado, que ya no se juega nada al tener asegurado el billete para la Europa League después de ganar la Copa del Rey al Atlético de Madrid.

Y aquí es donde viene la verdadera fiesta: por encima del Girona se encuentran Espanyol, Levante, Mallorca y Elche, en este mismo orden y todos con 39 puntos, aunque no todos con los mismos partidos disputados. El Sevilla, con 40 puntos y también con su partido de la jornada 36 pendiente, sigue en aprietos. Y aún podrían complicarse la vida Valencia, con 42 puntos y un encuentro menos, y Osasuna, también con 42.

El descenso, al detalle

A continuación, les detallamos la situación de cada equipo implicado en la lucha por el descenso:

Sevilla (40 puntos)

Posición: 13º (40 puntos).

13º (40 puntos). Calendario: Villarreal (fuera), Real Madrid (casa) y Celta (fuera).

Villarreal (fuera), Real Madrid (casa) y Celta (fuera). Golaveraje: Ganado a Rayo, Girona y Alavés; empatado con Elche y Espanyol; perdido con Valencia, Mallorca y Levante.

Ganado a Rayo, Girona y Alavés; empatado con Elche y Espanyol; perdido con Valencia, Mallorca y Levante. Diferencia de goles general: -13

Elche (39 puntos)

Posición: 14º (39 puntos).

14º (39 puntos). Calendario: Getafe (casa) y Girona (fuera).

Getafe (casa) y Girona (fuera). Golaveraje: Ganado a Rayo, Valencia y Levante; empatado con Sevilla; perdido con Espanyol, Mallorca y Alavés. Por decidir ante el Girona en la Jornada 38 (3-0 en el Martínez Valero).

Ganado a Rayo, Valencia y Levante; empatado con Sevilla; perdido con Espanyol, Mallorca y Alavés. Por decidir ante el Girona en la Jornada 38 (3-0 en el Martínez Valero). Diferencia de goles general: -9

Mallorca (39 puntos)

Posición: 15º (39 puntos).

15º (39 puntos). Calendario: Getafe (fuera), Levante (fuera) y Real Oviedo (casa).

Getafe (fuera), Levante (fuera) y Real Oviedo (casa). Golaveraje: Ganado a Rayo, Elche y Sevilla; empatado con Valencia, Espanyol, Alavés y Girona; perdido contra nadie. Por decidir ante el Levante en la Jornada 37 (1-1 en Son Moix).

Ganado a Rayo, Elche y Sevilla; empatado con Valencia, Espanyol, Alavés y Girona; perdido contra nadie. Por decidir ante el Levante en la Jornada 37 (1-1 en Son Moix). Diferencia de goles general: -9

Levante (39 puntos)

Posición: 16º (39 puntos).

16º (39 puntos). Calendario: Mallorca (casa) y Real Betis (fuera).

Mallorca (casa) y Real Betis (fuera). Golaveraje: Ganado a Girona, Alavés y Sevilla; empatado con Espanyol; perdido con Rayo, Valencia y Elche. Por decidir ante Mallorca en la Jornada 37 (1-1 en Son Moix).

Ganado a Girona, Alavés y Sevilla; empatado con Espanyol; perdido con Rayo, Valencia y Elche. Por decidir ante Mallorca en la Jornada 37 (1-1 en Son Moix). Diferencia de goles general: -15

RCD Espanyol (39 puntos)

Posición: 17º (39 puntos)

17º (39 puntos) Calendario: Athletic (casa), Osasuna (fuera) y Real Sociedad (casa).

Athletic (casa), Osasuna (fuera) y Real Sociedad (casa). Golaveraje: Ganado a Elche; empatado con Mallorca, Rayo, Levante y Sevilla; perdido con Alavés, Girona y Valencia.

Ganado a Elche; empatado con Mallorca, Rayo, Levante y Sevilla; perdido con Alavés, Girona y Valencia. Diferencia de goles general: -15

Girona (39 puntos)

Posición: 18º (39 puntos).

18º (39 puntos). Calendario: Real Sociedad (casa), Atlético de Madrid (fuera) y Elche (casa).

Real Sociedad (casa), Atlético de Madrid (fuera) y Elche (casa). Golaveraje: Ganado a Espanyol y Alavés; empatado con Valencia y Mallorca; perdido con Sevilla y Levante. Por decidir ante el Elche en la Jornada 38 (3-0 en el Martínez Valero).

Ganado a Espanyol y Alavés; empatado con Valencia y Mallorca; perdido con Sevilla y Levante. Por decidir ante el Elche en la Jornada 38 (3-0 en el Martínez Valero). Diferencia de goles general: -15

Deportivo Alavés (37 puntos)

Posición: 19º (37 puntos).

19º (37 puntos). Calendario: FC Barcelona (casa), Real Oviedo (fuera) y Rayo Vallecano (casa).

FC Barcelona (casa), Real Oviedo (fuera) y Rayo Vallecano (casa). Golaveraje: Ganado a Espanyol y Elche; empatado con Mallorca; perdido con Valencia, Girona, Sevilla y Levante.

Ganado a Espanyol y Elche; empatado con Mallorca; perdido con Valencia, Girona, Sevilla y Levante. Diferencia de goles general: -13

El calendario de cada uno de los implicados

Osasuna

Jornada 36: Atlético de Madrid (L), martes 12 de mayo a las 21:30 horas (CEST)

Jornada 37: Espanyol (L), domingo 17 de mayo a las 19:00 horas (CEST)

Jornada 38: Getafe (V), sábado 23 de mayo a las 21:00 horas (CEST)

Valencia

Jornada 36: Rayo Vallecano (L), jueves 14 de mayo a las 19:00 horas (CEST)

Jornada 37: Real Sociedad (V), domingo 17 de mayo a las 19:00 horas (CEST)

Jornada 38: Barcelona (L), sábado 23 de mayo a las 21:00 horas (CEST)

Sevilla

Jornada 36: Villarreal (V), miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas (CEST)

Jornada 37: Real Madrid (L), domingo 17 de mayo a las 19:00 horas (CEST)

Jornada 38: Celta (V), sábado 23 de mayo a las 21:00 horas (CEST)

Elche

Jornada 37: Getafe (L), domingo 17 de mayo a las 19:00 horas (CEST)

Jornada 38: Girona (V), sábado 23 de mayo a las 21:00 horas (CEST)

Mallorca

Jornada 36: Getafe (V), miércoles 13 de mayo a las 21:30 horas (CEST)

Jornada 37: Levante (V), domingo 17 de mayo a las 19:00 horas (CEST)

Jornada 38: Oviedo (L), sábado 23 de mayo a las 21:00 horas (CEST)

Levante

Jornada 37: Mallorca (L), domingo 17 de mayo a las 19:00 horas (CEST)

Jornada 38: Betis (V), sábado 23 de mayo a las 21:00 horas (CEST)

Espanyol

Jornada 36: Athletic (L), miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas (CEST)

Jornada 37: Osasuna (V), domingo 17 de mayo a las 19:00 horas (CEST)

Jornada 38: Real Sociedad (L), sábado 23 de mayo a las 21:00 horas (CEST)

Girona

Jornada 36: Real Sociedad (L), jueves 14 de mayo a las 20:00 horas (CEST)

Jornada 37: Atlético (V), domingo 17 de mayo a las 19:00 horas (CEST)

Jornada 38: Elche (L), sábado 23 de mayo a las 21:00 horas (CEST)

Alavés

Jornada 36: Barcelona (L), miércoles 13 de mayo a las 21:30 horas (CEST)

Jornada 37: Oviedo (V), domingo 17 de mayo a las 19:00 horas (CEST)

Jornada 38: Rayo Vallecano (L), sábado 23 de mayo a las 21:00 horas (CEST)

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