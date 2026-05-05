La calculadora del descenso en LaLiga 25-26: calendario, clasificación y goal average de cada equipo en la lucha por la permanencia

El Real Oviedo ya es matemáticamente equipo de Segunda División y solo falta por saber qué dos equipos le acompañarán hacia LaLiga Hypermotion. Aquel famoso dicho de 'alcanzar los 40 puntos para lograr la permanencia' parece lejos de cumplirse este año, en lo que se antoja como uno de los finales de temporada más apretados de la historia del campeonato.

En ese sentido, el corte de la salvación estará entre los 42 y los 43 puntos, siendo una de las más caras de la historia y obligando a muchísimos equipos a no desentenderse de LaLiga hasta la última jornada.

Seis puntos separan la zona de descenso (Alavés, 37) de la décima plaza (Rayo, 43) y hasta ocho equipos se encuentran separados por tan solo otros seis puntos: el Levante, con 36, es penúltimo y Osasuna y Valencia, con 42, son undécimo y duodécimo. Y todo está más apretado aún después de la remontada del Sevilla frente al Espanyol en el Sánchez-Pizjuán, lo que le catapulta hasta los 40 puntos y deja a los pericos muy tocados empatando a 39 unidades con Elche, Mallorca y Girona.

Con Oviedo ya descendido, Elche, Mallorca, Espanyol, Girona, Alavés y Levante forman parte de la pelea, añadiéndole a Valencia y Osasuna como equipos que todavía deben sumar un punto para estar tranquilos. En SPORT, detallamos la situación de cada equipo implicado en la lucha por la permanencia, el calendario que le queda y el golaveraje particular que mantiene con cada uno de sus rivales directos.

Sevilla (40 puntos)

Posición: 13º (40 puntos).

13º (40 puntos). Calendario: Villarreal (fuera), Real Madrid (casa) y Celta (fuera).

Villarreal (fuera), Real Madrid (casa) y Celta (fuera). Golaveraje: Ganado a Rayo, Girona y Alavés; empatado con Elche y Espanyol; perdido con Valencia, Mallorca y Levante.

Ganado a Rayo, Girona y Alavés; empatado con Elche y Espanyol; perdido con Valencia, Mallorca y Levante. Diferencia de goles general: -13

Elche (39 puntos)

Posición: 14º (39 puntos).

14º (39 puntos). Calendario: Betis (fuera), Getafe (casa) y Girona (fuera).

Betis (fuera), Getafe (casa) y Girona (fuera). Golaveraje: Ganado a Rayo, Valencia y Levante; empatado con Sevilla; perdido con Espanyol, Mallorca y Alavés. Por decidir ante el Girona en la Jornada 38 (3-0 en el Martínez Valero).

Ganado a Rayo, Valencia y Levante; empatado con Sevilla; perdido con Espanyol, Mallorca y Alavés. Por decidir ante el Girona en la Jornada 38 (3-0 en el Martínez Valero). Diferencia de goles general: -8

Mallorca (39 puntos)

Posición: 15º (39 puntos).

15º (39 puntos). Calendario: Getafe (fuera), Levante (fuera) y Real Oviedo (casa).

Getafe (fuera), Levante (fuera) y Real Oviedo (casa). Golaveraje: Ganado a Rayo, Elche y Sevilla; empatado con Valencia, Espanyol, Alavés y Girona; perdido contra nadie. Por decidir ante el Levante en la Jornada 37 (1-1 en Son Moix).

Ganado a Rayo, Elche y Sevilla; empatado con Valencia, Espanyol, Alavés y Girona; perdido contra nadie. Por decidir ante el Levante en la Jornada 37 (1-1 en Son Moix). Diferencia de goles general: -9

RCD Espanyol (39 puntos)

Posición: 16º (39 puntos)

16º (39 puntos) Calendario: Athletic (casa), Osasuna (fuera) y Real Sociedad (casa).

Athletic (casa), Osasuna (fuera) y Real Sociedad (casa). Golaveraje: Ganado a Elche; empatado con Mallorca, Rayo, Levante y Sevilla; perdido con Alavés, Girona y Valencia.

Ganado a Elche; empatado con Mallorca, Rayo, Levante y Sevilla; perdido con Alavés, Girona y Valencia. Diferencia de goles general: -15

Girona (39 puntos)

Posición: 17º (39 puntos).

17º (39 puntos). Calendario: Real Sociedad (casa), Atlético de Madrid (fuera) y Elche (casa).

Real Sociedad (casa), Atlético de Madrid (fuera) y Elche (casa). Golaveraje: Ganado a Espanyol y Alavés; empatado con Valencia y Mallorca; perdido con Sevilla y Levante. Por decidir ante el Elche en la Jornada 38 (3-0 en el Martínez Valero).

Ganado a Espanyol y Alavés; empatado con Valencia y Mallorca; perdido con Sevilla y Levante. Por decidir ante el Elche en la Jornada 38 (3-0 en el Martínez Valero). Diferencia de goles general: -15

Deportivo Alavés (37 puntos)

Posición: 18º (37 puntos).

18º (37 puntos). Calendario: FC Barcelona (casa), Real Oviedo (fuera) y Rayo Vallecano (casa).

FC Barcelona (casa), Real Oviedo (fuera) y Rayo Vallecano (casa). Golaveraje: Ganado a Espanyol y Elche; empatado con Mallorca; perdido con Valencia, Girona, Sevilla y Levante.

Ganado a Espanyol y Elche; empatado con Mallorca; perdido con Valencia, Girona, Sevilla y Levante. Diferencia de goles general: -13

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Levante (36 puntos)

Posición: 19º (36 puntos).

19º (36 puntos). Calendario: Celta (fuera), Mallorca (casa) y Real Betis (fuera).

Celta (fuera), Mallorca (casa) y Real Betis (fuera). Golaveraje: Ganado a Girona, Alavés y Sevilla; empatado con Espanyol; perdido con Rayo, Valencia y Elche. Por decidir ante Mallorca en la Jornada 37 (1-1 en Son Moix).

Ganado a Girona, Alavés y Sevilla; empatado con Espanyol; perdido con Rayo, Valencia y Elche. Por decidir ante Mallorca en la Jornada 37 (1-1 en Son Moix). Diferencia de goles general: -16

El calendario detallado de cada uno de los equipos implicados