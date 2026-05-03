La calculadora del descenso en LaLiga 25-26: calendario, clasificación y goal average de cada equipo en la lucha por la permanencia

Cinco puntos separan la zona de descenso (34) de la duodécima plaza (39) y hasta ocho equipos se encuentran separados por tan solo seis puntos. El Levante, con 33, es penúltimo; el Valencia, con 39, es duodécimo. Y esos cálculos son solo momentáneos, puesto que el Sevilla (equipo que marca la zona roja) todavía debe jugar este lunes (21.00 horas) su partido de la jornada 34 frente a la Real Sociedad.

Si la pelea por la salvación ya es de por sí agónica, un triunfo hispalense en el Pizjuán le colocaría con 37 unidades, pondría patas arriba LaLiga, caería el Alavés en descenso y metería en un buen lío a un buen puñado de clubes, dejando a siete equipos separados por tan solo tres puntos, es decir, a un partido de distancia de la quema.

Aquel famoso dicho de 'alcanzar los 40 puntos para lograr la permanencia virtual' parece lejos de cumplirse este año, en lo que se antoja como uno de los finales de temporada más apretados de la historia del campeonato. En ese sentido, no se descarta que el corte de la salvación pueda estar entre los 42 y los 43 puntos, siendo una de las más caras de la historia y obligando a muchísimos equipos a no desentenderse de LaLiga hasta la última jornada.

Valencia, Espanyol, Elche, Mallorca, Girona, Alavés, Sevilla, Levante y Real Oviedo forman parte de la pelea. En SPORT, detallamos la situación de cada equipo implicado en la lucha por la permanencia, el calendario que le queda y el golaveraje particular que mantiene con cada uno de sus rivales directos.

Valencia (39 puntos)

Mestalla explotó y eso puede afectarle al Valencia. La salvación estaba en su mano frente a un Atlético de Madrid que jugó con hasta cuatro futbolistas del filial en el once titular, pero ni así logró ganar el conjunto de Corberán, que en caso de no lograr la permanencia en San Mamés se agarra a sus dos últimas bazas en Mestalla y a los duelos frente a la Real Sociedad y el Barça, que no se jugarán absolutamente nada.

Posición: 12º (39 puntos)

12º (39 puntos) Calendario: Athletic (fuera), Rayo Vallecano (casa), Real Sociedad (fuera) y FC Barcelona (casa).

Athletic (fuera), Rayo Vallecano (casa), Real Sociedad (fuera) y FC Barcelona (casa). Golaveraje: Ganado a Espanyol, Alavés, Sevilla y Levante, empatado con Girona y Mallorca, perdido con Elche y Real Oviedo. Por decidir ante Rayo (1-1 en Vallecas).

Ganado a Espanyol, Alavés, Sevilla y Levante, empatado con Girona y Mallorca, perdido con Elche y Real Oviedo. Por decidir ante Rayo (1-1 en Vallecas). Diferencia de goles general: -13

RCD Espanyol (39 puntos)

El Espanyol es el equipo que peores sensaciones atraviesa junto al Sevilla, aunque los blanquiazules siguen viviendo de las rentas de una primera vuelta estratosférica. Tras caer frente al Real Madrid en la decimoséptima jornada consecutiva sin ganar, los de Manolo González afrontan ahora un calendario que no parece mejorar, con un duelo directo en el Pizjuán el próximo fin de semana que podría salvarle o dejarle en una situación crítica al borde de la zona de descenso.

Posición: 13º (39 puntos)

13º (39 puntos) Calendario: Sevilla (fuera), Athletic (casa), Osasuna (fuera) y Real Sociedad (casa).

Sevilla (fuera), Athletic (casa), Osasuna (fuera) y Real Sociedad (casa). Golaveraje: Ganado a Elche y Real Oviedo, empatado con Mallorca, Rayo y Levante, perdido con Alavés, Girona y Valencia. Por decidir ante Sevilla (2-1 en el RCDE Stadium).

Ganado a Elche y Real Oviedo, empatado con Mallorca, Rayo y Levante, perdido con Alavés, Girona y Valencia. Por decidir ante Sevilla (2-1 en el RCDE Stadium). Diferencia de goles general: -14

Elche (38 puntos)

Temporada de altibajos la que está viviendo el Elche de Eder Sarabia. Arrancó el campeonato siendo uno de los equipos revelación, protagonizó una caída en picado hasta verse en posiciones de descenso y ahora ha resurgido de sus cenizas con tres victoriasen los últimos cinco partidos. La visita a Vigo (3-1) supuso una derrota que les deja en medio de la lucha por no bajar. Deberá seguir remando con hasta dos duelos ante rivales directos.

Posición: 14º (38 puntos).

14º (38 puntos). Calendario: Alavés (casa), Betis (fuera), Getafe (casa) y Girona (fuera).

Alavés (casa), Betis (fuera), Getafe (casa) y Girona (fuera). Golaveraje: Ganado a Rayo, Valencia, Levante y Real Oviedo, empatado con Sevilla, perdido con Espanyol y Mallorca. Por decidir ante Girona (3-0 en el Martínez Valero) y ante Alavés (3-1 en Mendizorroza).

Ganado a Rayo, Valencia, Levante y Real Oviedo, empatado con Sevilla, perdido con Espanyol y Mallorca. Por decidir ante Girona (3-0 en el Martínez Valero) y ante Alavés (3-1 en Mendizorroza). Diferencia de goles general: -8

Mallorca (38 puntos)

Demichelis le ha cambiado la cara al Mallorca por completo. De ser un equipo frágil, hundido y condenado al descenso, a ser otro totalmente distinto capaz de llevarse los tres puntos en cualquier feudo. Las victorias ante Madrid y Rayo le dieron impulso, pero la conquista de Montilivi le deja muy, muy cerca de la salvación teniendo en cuenta que en las dos últimas jornadas se enfrenta a los dos últimos clasificados de LaLiga. El golaveraje, además, juega a su favor, puesto que no lo tiene perdido frente a ninguno de sus rivales directos.

Posición: 15º (38 puntos).

15º (38 puntos). Calendario: Villarreal (casa), Getafe (fuera), Levante (fuera) y Real Oviedo (casa).

Villarreal (casa), Getafe (fuera), Levante (fuera) y Real Oviedo (casa). Golaveraje: Ganado a Rayo, Elche y Sevilla, empatado con Valencia, Espanyol, Alavés y Girona, perdido contra nadie. Por decidir ante Real Oviedo (0-0 en el Tartiere) y ante el Levante (1-1 en Son Moix).

Ganado a Rayo, Elche y Sevilla, empatado con Valencia, Espanyol, Alavés y Girona, perdido contra nadie. Por decidir ante Real Oviedo (0-0 en el Tartiere) y ante el Levante (1-1 en Son Moix). Diferencia de goles general: -9

Girona (38 puntos)

En menudo lío se ha metido el Girona (hace unas semanas se hablaba del resurgimiento y de las probabilidades europeas) tras caer en Montilivi frente al Real Mallorca. Fue un auténtico mazazo el que se llevó Míchel, que encadena cuatro jornadas sin ganar y tres derrotas consecutivas antes de visitar Vallecas. Los rojiblancos todavía deben recibir en casa a Real Sociedad y Elche, además de viajar al Metropolitano.

Posición: 16º (38 puntos).

16º (38 puntos). Calendario: Rayo Vallecano (fuera), Real Sociedad (casa), Atlético de Madrid (fuera) y Elche (casa).

Rayo Vallecano (fuera), Real Sociedad (casa), Atlético de Madrid (fuera) y Elche (casa). Golaveraje: Ganado a Espanyol y Alavés, empatado con Valencia y Mallorca, perdido con Sevilla, Levante y Real Oviedo. Por decidir ante Rayo (1-3 en Montilivi) y ante Elche (3-0 en el Martínez Valero).

Ganado a Espanyol y Alavés, empatado con Valencia y Mallorca, perdido con Sevilla, Levante y Real Oviedo. Por decidir ante Rayo (1-3 en Montilivi) y ante Elche (3-0 en el Martínez Valero). Diferencia de goles general: -15

Deportivo Alavés (36 puntos)

Tras el duro correctivo sufrido frente al Athletic pese a adelantarse en el marcador en hasta dos ocasiones, los babazorros podrían caer a puestos de descenso una vez finalizada la jornada en caso de que el Sevilla derrote este lunes a la Real Sociedad. Son ya varios mazazos los que se ha llevado Quique Sánchez Flores desde su llegada, aunque la imagen no es para nada la de un equipo desahuciado. Todo lo contrario, pelea cada partido y merece más de lo que suma. Por delante, le esperan tres duelos directos y un cuarto frente a un FC Barcelona que podría llegar campeón a Mendizorroza.

Posición: 17º (36 puntos).

17º (36 puntos). Calendario: Elche (fuera), FC Barcelona (casa), Real Oviedo (fuera) y Rayo Vallecano (casa).

Elche (fuera), FC Barcelona (casa), Real Oviedo (fuera) y Rayo Vallecano (casa). Golaveraje: Ganado a Espanyol y Elche, empatado con Mallorca, perdido con Valencia, Girona, Sevilla y Levante. Por decidir ante Rayo (1-0 en Vallecas) y ante Real Oviedo (1-1 en Mendizorroza).

Ganado a Espanyol y Elche, empatado con Mallorca, perdido con Valencia, Girona, Sevilla y Levante. Por decidir ante Rayo (1-0 en Vallecas) y ante Real Oviedo (1-1 en Mendizorroza). Diferencia de goles general: -13

Sevilla (34 puntos, un partido menos)

El devenir de un club histórico como el Sevilla depende del partido de este lunes. La salvación pasa por el Sánchez-Pizjuán, que recibe la visita de la Real Sociedad en el encuentro que cierra la jornada 34 y que podría permitir a los de Luis García Plaza salir del descenso. Una victoria no solo bastará para adelantar al Alavés y coger aire fresco, sino que también meterá en un lío a varios equipos que se creían salvados y permitirá afrontar con mucha menos presión el duelo directo frente al Espanyol del próximo fin de semana, antes de que el calendario se endurezca contra Villarreal, Real Madrid y Celta.

Posición: 18º (34 puntos, con un partido pendiente frente a la Real Sociedad en casa).

18º (34 puntos, con un partido pendiente frente a la Real Sociedad en casa). Calendario: Espanyol (casa), Villarreal (fuera), Real Madrid (casa) y Celta (fuera).

Espanyol (casa), Villarreal (fuera), Real Madrid (casa) y Celta (fuera). Golaveraje: Ganado a Rayo, Girona, Alavés y Real Oviedo, empatado con Elche, perdido con Valencia, Mallorca y Levante. Por decidir ante Espanyol (2-1 en el RCDE Stadium).

Ganado a Rayo, Girona, Alavés y Real Oviedo, empatado con Elche, perdido con Valencia, Mallorca y Levante. Por decidir ante Espanyol (2-1 en el RCDE Stadium). Diferencia de goles general: -15

Levante (33 puntos)

Si Etta Eyong hubiese marcado en el RCDE Stadium o si hubiese entrado el zapatazo al larguero de Carlos Álvarez, otro gallo cantaría en Valencia. El Levante no pudo hacer bueno el punto frente al Espanyol y cayó goleado en La Cerámica. Difícil, pero para nada imposible. Así se le presenta la lucha por evitar el descenso al cuadro granota, que podría finalizar la jornada a tres o a cuatro puntos de la salvación. El gran handicap será el calendario, puesto que se enfrente a tres rivales que pelean por Europa e incluso por la Champions.

Posición: 19º (33 puntos).

19º (33 puntos). Calendario: Osasuna (casa), Celta (fuera), Mallorca (casa) y Real Betis (fuera).

Osasuna (casa), Celta (fuera), Mallorca (casa) y Real Betis (fuera). Golaveraje: Ganado a Girona, Alavés, Sevilla y Real Oviedo, empatado con Espanyol, perdido con Rayo, Valencia y Elche. Por decidir ante Mallorca (1-1 en Son Moix).

Ganado a Girona, Alavés, Sevilla y Real Oviedo, empatado con Espanyol, perdido con Rayo, Valencia y Elche. Por decidir ante Mallorca (1-1 en Son Moix). Diferencia de goles general: -17

Real Oviedo (28 puntos)

El Real Oviedo es carne de Segunda División, pero la esperanza es lo último que se pierde. Con tan solo 28 puntos y pese a que se atisbó una reacción que se fue al traste con la derrota en casa frente al Elche, los carbayones se sitúan a ocho puntos de la salvación, que podrían ser nueve más golaveraje en contra este lunes con tan solo 12 puntos en juego. Debería ganarlo todo para salvarse (sumaría 40 puntos), y aun así debería darse una combinación de resultados que parece improbable, puesto que el corte podría estar entre los 41 y los 43 puntos.

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Posición: 20º (28 puntos).

20º (28 puntos). Calendario: Getafe (casa), Real Madrid (fuera), Alavés (casa) y Mallorca (fuera).

Getafe (casa), Real Madrid (fuera), Alavés (casa) y Mallorca (fuera). Golaveraje: Ganado a Valencia y Girona, perdido con Rayo, Espanyol, Elche, Sevilla y Levante. Por decidir ante Mallorca (0-0 en el Tartiere) y ante Alavés (1-1 en Mendizorroza).

Ganado a Valencia y Girona, perdido con Rayo, Espanyol, Elche, Sevilla y Levante. Por decidir ante Mallorca (0-0 en el Tartiere) y ante Alavés (1-1 en Mendizorroza). Diferencia de goles general: -28

El calendario detallado de cada uno de los equipos implicados