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LALIGA EA SPORTS

La calculadora del descenso en LaLiga 2025/26 en la última jornada: cinco equipos en peligro y una final por la salvación

La jornada 38 de LaLiga EA Sports terminará de resolver una de las carreras por la salvación más ajustadas de los últimos tiempos

El Girona será uno de los protagonistas en la carrera por la salvación de la última jornada de LaLiga

El Girona será uno de los protagonistas en la carrera por la salvación de la última jornada de LaLiga / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

La jornada 38 de LaLiga EA Sports 2025/26 ya está aquí, y promete emociones fuertes. Con el Real Oviedo como único descendido confirmado, el último fin de semana de competición en el campeonato doméstico dibuja un escenario trepidante en la ajustada carrera por la salvación, con hasta cinco equipos en riesgo real de caer a las dos posiciones de descenso restantes.

Lo acontecido en la jornada 37, primera de las dos que se disputan en horario confirmado, permitió establecer un nuevo corte en busca de la salvación. La combinación de resultados permite que los equipos que hayan sumado un total de 43 puntos antes de la última jornada puedan respirar tranquilos, pues la amenaza del descenso ya no será un problema para ellos.

Este nuevo escenario dejó fuera de la ecuacón a Valencia, Sevilla, Alavés y Espanyol, equipos hasta ahora amenazados por la alargada sombra del descenso. Especialmente llamativos son los casos de los blanquiazules y los babazorros, que el anterior fin de semana parecían estar en la lona pero lograron resurgir de sus cenizas tras encadenar dos victorias consecutivas cada uno.

Manolo González celebra la salvación del Espanyol

Manolo González celebra la salvación del Espanyol / EFE

La otra cara de la moneda la protagonizan Osasuna, Elche, Levante, Girona y Mallorca, equipos que se jugarán la vida en la última jornada. La situación más dramática la viven los 'bermellones', que apenas cuentan con 39 puntos en su casillero particular y necesitarán tirar de calculadora incluso si consiguen sumar de tres en su próximo compromiso.

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El Mallorca no depende de si mismo para evitar el descenso / EFE

La clasificación de LaLiga EA Sports antes de la jornada 38

La situación de los equipos implicados en la carrera por la salvación

Osasuna (15o, 42 puntos)

  • Último rival: Getafe, visitante.
  • Goal average: ganado a Levante; empatado con Girona, Mallorca y Elche.
  • Diferencia general: -5.

Elche (16o, 42 puntos)

  • Último rival: Girona, visitante
  • Goal average: ganado a Levante; empatado con Osasuna; pendiente con Girona.
  • Diferencia general: -8.

Levante (17o, 42 puntos)

  • Último rival: Real Betis, visitante.
  • Goal average: ganado a Girona y Mallorca; pendiente con Elche y Osasuna.
  • Diferencia general: -13.

Girona (18o, 40 puntos)

  • Último rival: Elche, local
  • Goal average: ganado a Mallorca; empatado con Osasuna; perdido con Levante, pendiente con Elche.
  • Diferencia general: -16.

Mallorca (19o, 39 puntos)

  • Último rival: Real Oviedo, local
  • Goal average: ganado a Elche; empatado con Osasuna; perdido con Girona y Levante.
  • Diferencia general: -13.

El calendario de la última jornada de LaLiga EA Sports

Sábado 23 de mayo

  • Celta de Vigo - Sevilla: 21:00 horas (CEST)
  • Deportivo Alavés - Rayo Vallecano: 21:00 horas (CEST)
  • Espanyol - Real Sociedad: 21:00 horas (CEST)
  • Getafe - Osasuna: 21:00 horas (CEST)
  • Girona - Elche: 21:00 horas (CEST)
  • Mallorca - Real Oviedo: 21:00 horas (CEST)
  • Real Betis - Levante: 21:00 horas (CEST)
  • Real Madrid - Athletic Club: 21:00 horas (CEST)
  • Valencia - FC Barcelona: 21:00 horas (CEST)

Domingo 24 de mayo

  • Villarreal - Atlético de Madrid: 21:00 horas (CEST)

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en la jornada 38 de LaLiga EA Sports a través de nuestras narraciones en directo, así como las crónicas de los principales partidos y la clasificación en directo.

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