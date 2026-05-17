La calculadora del descenso en LaLiga 2025/26 antes de la última jornada: cinco equipos en peligro y una final por la salvación

La última jornada de competición en LaLiga EA Sports 2025/26 promete emociones fuertes. Con el Real Oviedo como único descendido confirmado, el colofón final del campeonato doméstico dibuja un escenario trepidante en la ajustada carrera por la salvación, con hasta cinco equipos en riesgo real de caer a las dos posiciones de descenso.

Lo acontecido en la jornada 37, primera de las dos que se disputarán en horario confirmado, ha permitido establecer un nuevo corte en busca de la salvación. La combinación de resultados permite que los equipos que hayan sumado un total de 43 puntos antes de la última jornada puedan respirar tranquilos, pues la amenaza del descenso ya no será un problema para ellos.

Este nuevo escenario deja fuera de la ecuacón a Valencia, Sevilla, Alavés y Espanyol, equipos hasta ahora amenazados por la alargada sombra del descenso. Especialmente llamativos son los casos de los blanquiazules y los babazorros, que hace apenas unos días parecían en la lona pero han logrado resurgir de sus cenizas tras encadenar dos victorias consecutivas cada uno.

Carlos Romer anotó el primer gol del Espanyol / EFE

La otra cara de la moneda la protagonizan Osasuna, Elche, Levante, Girona y Mallorca, equipos que se jugarán la vida en la última jornada. La situación más dramática la viven los 'bermellones', que apenas cuentan con 39 puntos en su casillero particular y necesitarán tirar de calculadora incluso si consiguen sumar de tres en su próximo compromiso.

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Iker Losada, del Levante, lucha con David López, del Mallorca / EFE

La clasificación de LaLiga EA Sports tras la jornada 37

La situación de los equipos implicados en la carrera por la salvación

Osasuna (15o, 42 puntos) Último rival: Getafe, visitante.

Goal average: ganado a Levante; empatado con Girona, Mallorca y Elche.

Diferencia general: -5. Elche (16o, 42 puntos) Último rival: Girona, visitante

Goal average: ganado a Levante; empatado con Osasuna; pendiente con Girona.

Diferencia general: -8. Levante (17o, 42 puntos) Último rival: Real Betis, visitante.

Goal average: ganado a Girona y Mallorca; pendiente con Elche y Osasuna.

Diferencia general: -13. Girona (18o, 40 puntos) Último rival: Elche, local

Goal average: ganado a Mallorca; empatado con Osasuna; perdido con Levante, pendiente con Elche.

Diferencia general: -16. Mallorca (19o, 39 puntos) Último rival: Real Oviedo, local

Goal average: ganado a Elche; empatado con Osasuna; perdido con Girona y Levante.

Diferencia general: -13.

El calendario de la última jornada de LaLiga EA Sports

Celta de Vigo - Sevilla

Deportivo Alavés - Rayo Vallecano

Espanyol - Real Sociedad

Getafe - Osasuna

Girona - Elche

Mallorca - Real Oviedo

Real Betis - Levante

Real Madrid - Athletic Club

Valencia - FC Barcelona

Villarreal - Atlético de Madrid

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