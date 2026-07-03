Calabazas del Rayo Vallecano de Martín Presa a Xabi Alonso y Eintracht

El Rayo Vallecano pretende hacerse fuerte en el mercado de fichajes. Mientras la directiva encabezada por Martín Presa afronta polémicas constantes con diferentes sectores del club y de la afición, la entidad madrileña se permite el lujo de defender sus intereses a nivel de plantilla rechazando 30 millones en apenas 24 horas.

La gestión de Presa al frente del club solo brilla en lo más importante, sobre el verde, pero deja mucho que desear fuera de los terrenos de juego. Muy sonados fueron los asuntos relacionados con la situación del estadio de Vallecas y sus desperfectos, criticados tanto por su propia afición como por los rivales de LaLiga y la Conference League.

También polémica es la gestión de la cantera -varias actas arbitrales durante la campaña 26-27 desvelaron muchísimos problemas en las instalaciones- y los problemas de impagos que atravesó la entidad, mientras el presidente se encuentra enfrentado con buena parte de su afición, incluyendo ahí temas de ideología política.

Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano / ARCHIVO

30 'kilos' rechazados

Pero pese a todo, donde sí triunfa el Rayo Vallecano gracias a la dureza de Martín Presa es sobre el terreno de juego. No en vano el directivo se ha permitido el lujo de rechazar 30 millones de euros en cuestión de horas por dos futbolistas.

Chavarría pugna por un balón con Mateta, del Crystal Palace, en la final de la Conference en Leipzig. / EFE / RONALD WITTEK

Primero se negó a aceptar una oferta del Chelsea de Xabi Alonso por Pep Chavarría, según avanzó la 'COPE'. Ni más ni menos que 15 'kilos' quería desembolsar el club inglés para fichar al lateral zurdo tras la marcha de Cucurella al Real Madrid, pero el Rayo rechazó la oferta, negó más negociaciones y se remitió a la cláusula de rescisión de 50 millones de euros, además de plantearse denunciar a los londinenses ante la FIFA por contactar ilegalmente con su futbolista.

Por si fuera poco con el 'no' a 15 'kilos' por Chavarría, todavía más sorprendente fue la actitud de Martín Presa con una oferta por Nobel Mendy. Según informa el periodista Matteo Moretto, el Rayo Vallecano habría rechazado otros tantos millones por el central senegalés.

Nobel Mendy celebra su gol en el Rayo-Valencia de Liga en Vallecas / JUANJO MARTIN / EFE

El joven defensor de 21 años, llegado procedente del Betis tras ejercer la opción de compra hace unos días y con contrato hasta 2030, explotó la pasada temporada como una de las sensaciones del Rayo en el eje de la zaga. Formando dupla con un excelso Florian Lejeune, Mendy se destapó con un futbolista de futuro con una proyección enorme. Y aunque tan solo lleva un año completo en la élite, el Eintracht ofreció un pastizal por él.

Noticias relacionadas

El club alemán llevaba días interesándose por Mendy y dio un paso adelante al conocer la competencia de clubes como el Celtic o el Stuttgart. Sin embargo, Martín Presa le considera una pieza importante y, en caso de no recibir una oferta superior a los 15 millones de euros, pretende que el central se incorpore a la dinámica del nuevo técnico Beñat San José.