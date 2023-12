Cádiz-Real Sociedad: Tres puntos capitales para afianzar objetivos

Cádiz y Real Sociedad se citan en el Nuevo Mirandilla con un objetivo común: despedir el año con buen sabor de boca. Los tres puntos se antojan vitales para consolidar los objetivos de ambos conjuntos, poner tierra de por medio con los puestos de descenso en el caso de los gaditanos y afianzarse en puestos europeos en el caso de los donostiarras.

El Cádiz se ha aferrado a las 'tablas' durante las últimas jornadas para evitar hundirse en lo más bajo de la clasificación. Los cuatro empates consecutivos ante Mallorca, Celta, Osasuna y Las Palmas han permitido a los gaditanos seguir a flote, pero necesitan más para espantar la amenaza constante del descenso. El Celta, equipo que marca la línea, se sitúa a apenas un punto de distancia.

La Real Sociedad, por su parte, llega a la Tacita de Plata con inercia positiva. Las dos porterías a cero en los empates ante Inter y Betis, sumadas a la contundente victoria sobre el Villarreal (0-3), ponen en valor el buen momento defensivo que atraviesan los 'txuri-urdin'. A pesar de las buenas sensaciones, también necesitan los puntos para no perder comba en la carrera por Europa.

Suerte dispar en las convocatorias

A las puertas de Navidad, Imanol Alguacil recibió un regalo en forma de alta médica inesperada. Brais Méndez, que hace apenas dos semanas tuvo que ser operado del brazo derecho por una fractura de cúbito, volvió a ser incluido en una convocatoria que cuenta con la única baja de Ander Barrenetxea, a quien se le espera tras el parón navideño.

Sergio González, en cambio, lamentó a última hora la baja de Conan Ledesma, pieza clave en su esquema. La ausencia del guardameta argentino, que no estará disponible por motivos personales, se suma a la también sensible pérdida de Roger Martí. David Gil y Máxi Gómez apuntan a ser los recambios en el once.

Alineaciones probables

Cádiz: David Gil; Carcelén, Fali, Chust, Pires; Kouamé, Alcaraz, Alejo, Sobrino; Maxi Gómez y Ramos.

Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Aihen; Zubimendi, Merino, Turrientes; Kubo, Silva o Sadiq y Oyarzabal.

Árbitro: Iglesias Villanueva (gallego).

Estadio: Nuevo Mirandilla.