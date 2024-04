Cabreo de Baraja tras las preguntas sobre Lim: "Al final ya molesta..."

En la previa del partido aplazado de la jornada 26 entre Granada y Valencia, Rubén Baraja, en rueda de prensa, ha explotado tras las reiteradas preguntas de los periodistas sobre la planificación de Peter Lim.

El gran tema de debate en la rueda de prensa no han sido ni los jugadores ni el rival. La relevancia se la ha llevado, como de costumbre, la planificación de los máximos dirigentes valencianistas. Tras el anuncio de Kiat Lim, hijo de Peter Lim, como nuevo hombre fuerte del Valencia, el técnico vallisoletano ha negado cualquier conversación con Kiat: "No he tenido la oportunidad de hablar con él. No he tenido ningún contacto."

Añade que él solo mantiene relación con los que trabajan en Valencia en el día a día: "Nuestra relación es con las personas que están aquí trabajando. No tengo información de esto. No puedo valorarlo. En el club hay un entrenador, un director deportivo, uno comercial, uno de marketing, una presidenta... hablamos las cosas con normalidad, no le doy más imporantancia. Yo no me pregunto si manda uno o manda otro. Yo me centro en lo mio", reconoció.

Las preguntas en torno a Peter Lim no terminaron. Sobre si se ha reunido con Peter en Singapur, Baraja niega cualquier acercamiento: "No he tenido contacto, imagino que hablaremos en los próximos días. Se habla de estas situaciones y del futuro y de las posibilidades que hay".

Después de responder a este asunto, el técnico ha reprochado a los periodistas que publiquen información sobre su relación con la familia Lim y que en las ruedas de prensa siempre le pregunten por el monotema: "Igual ya hemos hablado y tú no lo sabes. Tú has afirmado que no se habla, pero ¿tú qué sabe si hemos hablado o no? Al final hay cosas que ya molestan. Estás haciendo una valoración sin saber si se habla o no. No me gusta esto. No me parece justo que me hagas esa pregunta a mí. Yo me dedico a entrenar y trabajar", aclaró el técnico.