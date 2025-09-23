Se busca a Julián Álvarez

Hay gestos que lo dicen todo. Y el de Julián Álvarez, contrariado siendo sustituido en Son Moix, es uno de ellos. Molesto, amargado, sin rastro de su habitual sonrisa... es innegable delantero argentino no está viviendo el inicio de temporada que esperaba en el Atlético de Madrid. Su limitada actuación en Mallorca confirmó las sospechas de los colchoneros, que empiezan a preocuparse por el estado de forma de su estrella mientras su descalabro en Liga parece no tener frenos.

Julián volvía este domingo a la convocatoria del Atlético de Madrid con ganas de redención. Arrastraba unas molestias que le impidieron estar en el partido de Champions contra el Anfield, pero el argentino se apuntó igualmente como titular en el esquema de Diego Pablo Simeone en Son Moix como principal referencia ofensiva de los colchoneros en ataque. Y el plan del técnico no tardó en surgir efecto.

La 'Araña' desaparece

Activo en el juego entre líneas, Julián empezó a conectar con fluidez con sus socios en ataque tan pronto como saltó al terreno de juego. Era una versión más habitual de Julián, que destilaba calidad en cada uno de sus toques a la espera de cazar la primera que tuviese. Y esa oportunidad llegó desde los once metros; el argentino tomó la responsabilidad de lanzar el penalti, pero el desenlace volvió a ser el mismo que el de estos últimos tiempos. Leo Román voló para evitar el primero del argentino. Y a partir de ahí, todo fue cuesta arriba.

Quién sabe si por culpa de arrastrar molestias físicas o por las malas sensaciones de estas últimas semanas, pero Julián no tardó en empezar a deambular por el campo. Con el balón en los pies generaba peligro, pero sin el esférico se mostró perdido. Demasiado para ser el jugador más determinante del Atlético en ataque. Tampoco ayudaron las paradas de Leo Román en los pocos intentos que dispuso, frustrando todavía más a un Julián cada vez más contrariado sobre el terreno de juego.

Y llegó el momento del cambio. Simeone decidió que su equipo necesitaba la presencia de Sorloth para desencallar el partido. El técnico aclaró después del partido que la sustitución no respondía a ningún aspecto físico, un acto de sinceridad dirigido a su estrella: "Entendía que necesitábamos a Sorloth para provocar alguna situación profunda en el área", explicó.

El argentino llegó al banquillo con claros gestos de preocupación. "Siempre a mí", llegó a decir Julián. Y no es algo que el delantero diga a la ligera; esta temporada, Julián solamente ha completado un partido completo (contra el Elche en el Metropolitano, con empate 1-1) haciendo de su frustración una entendible a ojos de la estrella colchonera. Si a eso se le suma que su único gol en Liga data del 17 de agosto en el RCDE Stadium contra el Espanyol, que el Atlético de Madrid se hunde hasta la duodécima posición de la clasificación o que Simeone parece no saber cómo encajar a su jugador en el esquema, los motivos para estar disgustado son más que evidentes.

Recuperar a su delantero es una de las misiones de Simeone, que debe encontrar el encaje perfecto para que su estrella pueda brillar de ahora en adelante. No está siendo el inicio de temporada de Julián, pero el Atlético de Madrid tiene motivos de sobra para creer en el argentino. Y su primera oportunidad para hacerlo será este mismo miércoles en el Metropolitano contra el Rayo Vallecano (21:30 horas).