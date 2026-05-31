Burgos se convierte en el epicentro de la inclusión con LALIGA GENUINE Moeve

La emoción, el compañerismo y el mejor espíritu deportivo toman las instalaciones de la Ciudad Deportiva del Burgos CF durante este fin de semana. La capital burgalesa se convierte en la sede oficial para el cierre de la 3ª Fase de LALIGA GENUINE Moeve, la competición de fútbol 8 pionera en el mundo para personas con discapacidad intelectual. Impulsado por la FUNDACIÓN LALIGA y con el respaldo estratégico de Moeve en su primera temporada completa como title sponsor, el torneo entra en su recta decisiva consolidando el deporte como una herramienta definitiva de transformación social.

Burgos cierra la 3ª Fase de LALIGA GENUINE Moeve / LALIGA GENUINE

Durante las jornadas del sábado 30 y domingo 31 de mayo, un total de 24 equipos procedentes de 17 territorios diferentes, incluyendo 16 provincias españolas y Andorra, se dan cita en tierras castellanas para disputar los 24 partidos programados que completan las jornadas previas de Granada. El Burgos CF, en su rol de club anfitrión, despliega su infraestructura para un evento donde los conjuntos participantes buscarán sumar puntos clave tanto en la clasificación deportiva como en la tabla de Fair Play, el auténtico corazón de esta competición.

La implicación de las marcas patrocinadoras resulta clave para el crecimiento de este proyecto social y deportivo. Almudena Aguado, responsable de Cultura de Moeve, destaca el impacto de la actual campaña al afirmar que "estamos llegando al final de una temporada récord de LALIGA GENUINE Moeve en número de jugadores, clubes y personas que la hacen cada día más grande". La directiva añade además que "aquí jugadores y jugadoras, familias y entrenadores y organizadores nos enseñan lo que realmente es importante, que es la colaboración y la inclusión, para alcanzar un futuro mejor".

Las jugadoras del Atlético de Madrid Femenino celebran un gol / LALIGA GENUINE

Esta visión de futuro y compromiso con la diversidad es compartida por la dirección de marca de la compañía energética. Elena Cabrero, Chief Brand Officer de Moeve, define la esencia del torneo explicando que "LALIGA GENUINE Moeve es una competición única en el mundo, que nos recuerda lo importante que son valores como la inclusión, la cooperación y el compromiso con la sociedad". Asimismo, la ejecutiva subraya el orgullo de la empresa por su implicación directa al asegurar que "en Moeve, nos llena de ilusión poder estar a su lado en cada sede, y ellos son la mejor prueba de que el futuro es mejor si jugamos todos".

El circuito de este año, que ha movilizado a 50 equipos a lo largo de cuatro fases y seis sedes distintas, enfoca ya su gran final del campeonato prevista para el próximo 21 de junio en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

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Desde la organización institucional, el balance de la cita burgalesa confirma el éxito del formato. Olga de la Fuente, directora de la FUNDACIÓN LALIGA, asegura que "cada sede de LALIGA GENUINE Moeve es una demostración de cómo el fútbol puede convertirse en una herramienta real de inclusión, convivencia y crecimiento personal". La máxima responsable de la fundación concluye que "Burgos pone el broche final a esta tercera fase con el mejor ejemplo de lo que representa esta competición: compartir, respetar y disfrutar juntos dentro y fuera del terreno de juego", reafirmando el propósito de seguir construyendo un proyecto que sitúa siempre a las personas en el centro.