Bravo, un héroe inesperado para el Betis

El chileno es el nuevo dueño de la portería de Pellegrini Su contrato con el club expira en junio de este año

La temporada del Betis está terminando de la mejor manera. Los de Manuel Pellegrini se afianzan cada vez más en los puestos de Europa League, manteniendo con buen paso la sexta plaza y encadenando ahora tres partidos seguidos sin perder, con dos victorias y un empate en su último juego, el derbi ante el Sevilla.

Justamente, contra los hispalenses uno de los nombres propios del choque fue el de Claudio Bravo.

El guardameta chileno ha encajado solo un gol en los tres encuentros que ha durado la racha hasta ahora, siendo titular en todos. Rayo, Athletic y Sevilla se han chocado de frente con un portero que le va ganando el pulso a Rui Silva, dueño de la portería la mayoría del curso.

Sin embargo, el horizonte no parece optimista. Bravo solo ha disputado nueve encuentros ligueros y el Betis no tendría muchos planes de renovar su vinculación. No obstante, será clave la opinión del ‘Ingeniero’ Pellegrini, que parece confiar en su héroe inesperado.