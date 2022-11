Braithwaite desvela por qué eligió la oferta del Espanyol

El danés Martin Braithwaite desvela que recibió varias ofertas en verano pero que la del Espanyol fue la que más le convenció para proseguir su carrera como futbolista

El fichaje de relumbrón de este verano en clave perica, tanto por el aspecto deportivo como por el equipo del que procedía, ha sido sin duda Martin Braithwaite. El danés ha charlado con el ‘Club del Deportista', medio en el que ha compartido sus impresiones tras dejar el Barça y recalar en el rival ciudadano, el Espanyol, donde está “feliz”.

“Era evidente que después de mi lesión no iba a jugar, y no necesitaba que nadie viniera a decírmelo. Simplemente fue una especie de trato natural en el que sabía que tenía que ir barajando cuáles eran mis opciones. Afortunadamente, soy una persona positiva que piensa que todo pasa por algo”, declaró Braithwaite respecto a la pasada campaña como jugador azulgrana, donde tan solo jugó 247 minutos repartidos en cuatro encuentros. Pese a ello, “nunca he sentido que dejara de ser un jugador importante”.

El danés recibió varias ofertas este verano, pero la del Espanyol fue la que más le convenció. “Estoy muy contento de estar aquí. El proyecto que me propuso el Espanyol fue estimulante en comparación con los que me ofrecían otros equipos. Además de la propuesta, me he sentido muy valorado desde el primer momento y ha sido un plus poder quedarme en Barcelona y seguir disfrutando de la ciudad con mi familia”, indicó Braithwaite, para el que firmar por el cuadro blanquiazul “es un gran paso en mi carrera y en mi vida. Estoy feliz”.

El atacante, que con Diego Martínez está actuando indistintamente en los dos extremos, es partidario de “pensar en ganar partido a partido y ver hasta dónde podemos llegar. Ha habido muchos cambios este verano en el club, así que ese es nuestro objetivo”. Y dejó un dardo a su anterior equipo. “Estoy feliz de estar en un equipo en el que me siento valorado y al que puedo ayudar”.