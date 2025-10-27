Brais Méndez lidera una campaña solidaria para financiar atención psicológica a infancia vulnerable a través de una camiseta solidaria

Una de cada tres niñas, niños y adolescentes en Galicia vive en situación de pobreza o exclusión social. Para muchos de ellos la atención a la salud mental supone un lujo que no se pueden permitir, simplemente por no poder pagar una terapia. Frente a esta situación, la ONG IGAXES, la marca de ropa NWHR y el futbolista Brais Méndez han unido fuerzas en una campaña solidaria que busca financiar becas de atención psicológica profesional para niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa es una camiseta de fútbol solidaria diseñada por NWHR, con Brais Méndez como cara visible y cuyos beneficios se destinarán a la ONG Igaxes para la atención psicológica. La camiseta ya está disponible a través de nwhr.eu, y los beneficios se destinan íntegramente a cubrir sesiones de terapia.

“Recibir atención psicológica no debería ser un lujo. Yo he tenido la suerte de contar con apoyo en los momentos difíciles de mi carrera, y sé lo importante que es. Por eso me implico en esta campaña. Quiero poner mi voz al servicio de quienes no la tienen”, afirma el internacional gallego Brais Méndez.

Con el lema “Ningunha moza e ningún mozo sen futuro”, IGAXES pretende visibilizar el impacto de la exclusión en la vida de muchas niñas, niños y personas jóvenes, y convertir una prenda de vestir en una herramienta de transformación social que ponga remedio a una de las patas de la exclusión, la salud mental. Toda la información de su trabajo está explicada en su web www.igaxes.org

“Llevamos más de 25 años trabajando con jóvenes en situación vulnerable en Galicia, y sabemos que la salud mental es uno de los pilares de la inclusión. Esta campaña nos permite ofrecer algo muy concreto: un año completo de atención psicológica a quienes no podrían acceder a ella de otro modo”, explicó Carlos Rosón, director de IGAXES.

Cada beca cubre una sesión de terapia semanal durante todo un año, con un coste total de 3.000 euros, y se otorga en función de las necesidades detectadas por los equipos educativos de IGAXES en el territorio.

“Para nosotros, esta camiseta es más que una prenda: es una declaración. En NWHR creemos que la moda puede ser un vehículo de cambio real”, explicó Yago Castro, CEO de NWHR.

Además de Brais Méndez, la campaña contará con el respaldo de numerosos deportistas, influencers y creadores de contenido que prestarán su voz para dar visibilidad a la causa en redes sociales, con el objetivo de llegar a miles de personas dentro y fuera de Galicia.