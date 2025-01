Borja Jiménez la lía en el duelo ante el Atlético: "A llorar"

El Leganés logró una meritoria victoria frente al líder Atlético, pero una de las imágenes del partido la dio Borja Jiménez. El técnico pepinero, que no se suele meter nunca en polémicas y prefiere tener un perfil mucho más secundario, esta vez no pudo aguantar las formas.

Después de las declaraciones de Simeone antes del duelo, dejando ver que los árbitros benefician solo al Real Madrid, Borja se dirigió al banquillo del Atlético después de que el colegiado Melero López señalara la pena máxima que podía significar el 1-1 rojiblanco.

"A llorar, a llorar"

Borja Jiménez no se lo pensó y tras la decisión del árbitro de decretar el penalti se fue directo al banquillo rival con claros gestos de "a llorar, a llorar". "Ahora hablas" también se le pudo leer en los labios. Todo después de que Melero López pitara una pena máxima muy discutida que encendió los ánimos en las filas del Leganés, sobre todo de un Borja que se sentó especialmente perjudicado por la decisión arbitral.

Por suerte para él y para el Leganés, Griezmann terminó fallando el penalti. Tras el duelo, el propio técnico pepinero se encargó de pedir perdón por la polémica generada.

"Quería pedir disculpas. En el fragor de la batalla me he calentado con el penalti y quería disculparme. No me representa el gesto y quería disculparme. Estaba bastante caliente y no me tengo que dirigir al banquillo rival. Pedir perdón a los compañeros", apuntó.