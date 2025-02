Bordalás se moja sobre la roja a Antony: "Dar o intentar una patada"

El Getafe visita este domingo al Leganés en un partido muy importante en la aspiración de permanencia en Laliga de ambos equipos. El conjunto azulón, que perdió en la anterior jornada contra el Betis, quiere volver a la senda del triunfo y dejar tocado a un rival directo.

"Creo que no es necesario preparar nada, todos sabemos lo importante que es el partido. Es muy pasional, con una gran rivalidad, va a ser un partido muy bonito, atractivo por parte de las dos aficiones. El equipo ha trabajado bien esta semana para corregir estos errores y preparar el partido del próximo domingo", señaló José Bordalás en la rueda de prensa previa al choque.

Entre otros temas, el entrenador del Getafe se pronunció sobre la tarjeta roja que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) retiró a Antony, jugador del Betis, y recordó que el reglamento es muy claro al respecto: "dar o intentar una patada".

"No suelo opinar en ese aspecto. Al final han tomado esa decisión. Imagino que hay gente a favor o en contra, pero el reglamento es muy claro: dar o intentar una patada y en ese momento se intentó dar una patada porque no había posibilidad de llegar al balón. No tengo nada más que decir", señaló.

Cabe recordar que Antony fue expulsado durante el encuentro ante el Getafe de la pasada jornada. En el tiempo añadido, hizo una entrada a Juan Iglesias por la que vio una roja directa. Días después, el Comité de Disciplina aceptó las alegaciones del Betis y anularon su expulsión, por lo que podrá enfrentarse el Real Madrid este sábado.